Hijab Controversy : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नुसरत के नौकरी जॉइन न करने पर कहा-‘नौकरी रिफ्यूज करें या जहन्नुम में जाएं’

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार में हिजाब खींचने को लेकर इन दिनों राजनीति अपने चरम पर है। आए दिन बयानों और हरकतों के कारण चर्चा में रहने वाले बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिनों एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया। अब मामला धीरे-धीरे बढ़ते विवाद का रूप ले लिया और विपक्ष ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। इन्हीं सब के बीच एक और बात सामने आई कि महिला डॉक्टर नुसरत परवीन इस घटना से काफी दुखी और नौकरी जॉइन नहीं करना चाहती है। इसी बात को लेकर अब गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ‘नौकरी रिफ्यूज करें या जहन्नुम में जाएं’। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के हिजाब हटाने के पीछे की वजह भी बताई है।

गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, वे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाएगी? ये क्या कोई इस्लामिक देश है? जब आप पासपोर्ट लेने जाते है, एयरपोर्ट पर जाते है तो चेहरा दिखाते ही है। ये भारत है और यहां कानून का राज चलेगा। नीतीश जी ने गार्डियन(अभिभावक) के तौर पर बुर्का हटाया था और उन्होंने सही किया। जब गिरिराज सिंह ने कहा गया कि महिला डॉक्टर ने नौकरी रिफ्यूज कर दिया तो उन्होंने साफ कहा कि ‘नौकरी रिफ्यूज करें या जहन्नुम में जाएं’। गिरिराज सिंह ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि जो भी नीतीश कुमार ने किया उसमें कोई गलती नहीं है।

नुसरत नहीं जॉइन करना चाहती नौकरी?

दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के मुताबिक नुसरत परवीन इस मामले में काफी आहत हुई है और मामले के अगले ही दिन वह कोलकाता के पास चली गई। नुसरत का कहना है कि भले ही नीतीश कुमार ने जान-बूझकर हिजाब नहीं हटाया, लेकिन वहां काफी लोग मौजूद थे और सबके सामने ऐसी घटना होने से मुझे काफी बुरा लगा।

ये तीनों नेता बेटी बचाने वाली पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं :  नेहा सिंह राठौर 

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने वीडियो पोस्ट कर लिखा कि मुख्यमंत्री नियुक्तिपत्र देते हुए लड़की का हिजाब खींचता है, कैबिनेट मंत्री उस पर भद्दा मजाक करता है और केंद्रीय मंत्री कहता है लड़की नौकरी करे चाहे जहन्नुम में जाये। ये तीनों नेता बेटी बचाने वाली पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं।

वहीं नुसरत के भाई ने एक इंग्लिश न्यूज वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि, नुसरत नौकरी जॉइन नहीं करना चाहती है। हालांकि पूरा परिवार उसे मनाने में लगा हुआ है। हम उसे इस बात को समझा रहे हैं कि किसी और के गलती के लिए तुम्हें भुगतने की जरूरत नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक नुसरत परवीन को 20 दिसंबर को नौकरी जॉइन करनी थी, लेकिन अब वह जॉइन नहीं करने की बात पर अड़ गई है।

पाकिस्तानी डॉन ने दी धमकी
इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने सीएम नीतीश को घेर लिया था। वहीं उनके साथ-साथ सीएम को पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने भी धमकी दी थी। शहजाद ने एक वीडियो जारी कर कहा कि, सभी लोगों ने देखा कि बिहार में क्या हरकत हुईं. एक ऊंचे पद पर बैठे शख्स ने मुस्लिम बेटी के साथ कैसा व्यवहार किया? फिर बाद में मुझपर आरोप लगाए जाते हैं कि शहजाद भट्टी ने यह कर दिया, वह कर दिया। अभी भी उस शख्स के पास समय है, उस महिला से माफी मांग ले। वहीं इस वीडियो के बाद बिहार पुलिस एक्शन में आ गई है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

