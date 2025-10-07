HMD Hybrid Phone: एचएमडी भारत में अपना पहला हाइब्रिड फोन HMD Touch 4G किया लॉन्च, कीमत बेहद कम

  1. हिन्दी समाचार
HMD Hybrid Phone: एचएमडी ने आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में अपना पहला हाइब्रिड फोन HMD Touch 4G लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस सियान और गहरे नीले रंग में उपलब्ध है। इसका एक ही स्टोरेज विकल्प, 64/128MB, 3,999 रुपये में आता है। फोन की ख़रीदारी hmd.com से की जा सकेगी।

HMD Touch 4G फोन एक कॉम्पैक्ट फ़ोन जैसा दिखता है जो आसानी से जेब में आ जाता है। यह स्मार्टफ़ोन के आधुनिक, साफ़-सुथरे लुक और फ़ीचर फ़ोन के कॉम्पैक्ट रूप का मिश्रण है। इसमें 3.2 इंच का डिस्प्ले है जो QVGA रेज़ोल्यूशन प्रदान करता है और डिस्प्ले 2.5D कवर ग्लास से सुरक्षित है। इसमें एलईडी फ़्लैश के साथ 2MP का मुख्य रियर कैमरा और 0.3MP का फ्रंट कैमरा है। यह Unisoc T127 SoC द्वारा संचालित है, जो 64MB रैम और 128MB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। यह RTOS टच पर चलता है।

नया हाईब्रिड फ़ोन क्लाउड फ़ोन सेवा, वीडियो कॉल, एक्सप्रेस चैट ऐप के ज़रिए अन्य एक्सप्रेस चैट यूज़र्स के साथ वॉइस मैसेजिंग, वाई-फ़ाई सपोर्ट और टचस्क्रीन को एक साथ जोड़ता है। यह व्यापक नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए 4G LTE बैंड को सपोर्ट करता है। नए वीडियो और मौसम पूर्वानुमान देखने, या क्रिकेट के ताज़ा नतीजे पढ़ने के लिए फोन में  क्लाउड-होस्टेड ब्राउज़र शॉर्टकट के ज़रिए बस कुछ मिलेगा। डिवाइस में किनारे पर एक क्विक कॉल बटन भी है।

फोन में 1950mAh की बैटरी है जो 30 घंटे तक की बैटरी लाइफ देती है। इसमें एक सिंगल माइक और स्पीकर है। कनेक्टिविटी विकल्पों में ब्लूटूथ 5.0, वाई-फाई हॉटस्पॉट, 3.5 मिमी हेडफोन जैक, जीपीएस, बेइदू और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। यह डुअल नैनो सिम सपोर्ट और IP52 रेटिंग के साथ आता है।

