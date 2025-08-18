Snapdragon 4 Gen 2, बड़ी डिस्प्ले और लंबी बैटरी के साथ Honor X7c 5G भारत में लॉन्च; कीमत भी ज्यादा नहीं

Honor X7c 5G Features and Price: ऑनर ने भारत में अपने Honor X7c 5G स्मार्टफोन को आखिरकार लॉन्च कर दिया है, जिसे अक्टूबर 2024 में वैश्विक स्तर पर पेश किया गया था। Honor X7c 5G अब भारतीय बाज़ार में अपने वैश्विक संस्करण जैसे ही स्पेसिफिकेशन के साथ उपलब्ध होगा। जोकि 6.8 इंच FHD+ TFT LCD 120Hz डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 4 जेनरेशन 2 और 5200 mAh बैटरी के साथ आता है। कंपनी ने इसे एक बजट सेगमेंट में पेश किया है। आइये नए ऑनर फोन के स्पेसिफिकेशंस और प्राइस डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं-

Honor X7c 5G के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट, 850 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और एल्युमिनोसिलिकेट ग्लास प्रोटेक्शन वाला 6.8-इंच का बड़ा FHD+ TFT LCD डिस्प्ले है, जो स्मूथ विजुअल और बेहतर ड्यूरेबिलिटी सुनिश्चित करता है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जेनरेशन 2 प्रोसेसर और एड्रेनो 613 GPU है, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल और गेमिंग के लिए संतुलित परफॉर्मेंस देता है। इसमें 8GB फिजिकल रैम है, जिसे 8GB वर्चुअल रैम से और बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही 256GB की इंटरनल स्टोरेज भी है।

फोन के पीछे की तरफ 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर है, जो 3x लॉसलेस ज़ूम, नाइट मोड और HDR जैसे फीचर्स सपोर्ट करता है, जबकि 5MP का फ्रंट कैमरा सेल्फी और 1080p वीडियो कॉलिंग के लिए है। फोन की 5200mAh की बड़ी बैटरी, 35W HONOR सुपरचार्ज फ़ास्ट चार्जिंग और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए अल्ट्रा पावर-सेविंग मोड के साथ आती है। इसमें 300% बूस्टेड हाई-वॉल्यूम मोड वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर, Honor Histen साउंड इफ़ेक्ट और वायर्ड ऑडियो प्रेमियों के लिए 3.5mm हेडफ़ोन जैक भी है।

धूल और छींटों से बचाव के लिए Honor X7c 5G को IP64 रेटिंग मिली है और रोज़ाना इस्तेमाल में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इसमें 5-स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंस भी है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह एंड्रॉइड 14 बेस्ड MagicOS 8.0 पर चलता है और मल्टी-टास्किंग के लिए ऑनर मैजिक कैप्सूल, आवश्यक टूल्स के लिए वन-टैप एक्सेस और तीन-उंगली स्वाइप जेस्चर के माध्यम से क्विक एक्सेस बुकमार्क जैसी विशेष सुविधाएं लाता है।

कनेक्टिविटी ऑप्शन में 5G डुअल-सिम सपोर्ट, वाई-फाई डुअल-बैंड, ब्लूटूथ 5.0, मल्टीपल सैटेलाइट सिस्टम के साथ GPS और OTG सपोर्ट शामिल हैं। मूनलाइट व्हाइट और फ़ॉरेस्ट ग्रीन फ़िनिश में उपलब्ध अपने आकर्षक डिज़ाइन के साथ, Honor का यह नया फ़ोन स्टाइल, परफॉर्मेंस और स्मार्ट सॉफ़्टवेयर फ़ीचर्स का बेहतरीन मिश्रण है जो एक बेहतरीन मिड-रेंज स्मार्टफ़ोन अनुभव प्रदान करता है।

कीमत और उपलब्धता की बात करें तो HONOR X7c 5G के 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की आधिकारिक कीमत ₹14,999 रखी गई है। इसकी बिक्री 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और यह मुख्य रूप से अमेज़न इंडिया पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा, यह देश भर के अन्य प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध होने की उम्मीद है।