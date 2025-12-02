02 दिसंबर 2025 का राशिफलः आज पुराने रुके काम या धन का हो सकता लाभ...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

  1. हिन्दी समाचार
आज का राशिफल 02 दिसम्बर 2025

By शिव मौर्या 
Updated Date

02 दिसंबर 2025 का राशिफलः मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, कर्क राशि के लोगों का आज आर्थिक रूप से दिन ठीक है।

मेष – आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्य में बदलाव का मन हो सकता है। आज विदेश अध्ययन या काम के लिए दिन अनुकूल।

वृषभ- अनुभव और कुशलता से लाभ मिलेगा। प्यार-पार्टनरशिप अच्छे रहेंगे। लेकिन पारिवारिक मामलों में तालमेल बनाकर चलें।

मिथुन – आज सेहत पर ध्यान दें। सर्दी-जुकाम आदि की सम्भावना। पैसों के निवेश या बड़े खर्च से बचें।

कर्क – आज आर्थिक रूप से दिन ठीक है। आज सफलता के लिए मेहनत करनी होगी। पारिवारिक जीवन में संतुलन रखें।

सिंह – आज व्यवसाय या प्रॉपर्टी से जुड़ा खर्च/फैसला आज ठीक रहेगा। आज लव-लाइफ़ में रोमांटिक समय मिल सकता है।

कन्या – आज नए काम या प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। परिवार में सुख-शांति की संभावना है।

तुला – आज कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें विरोधी दबाव दे सकते हैं। व्यापार में लाभ का मौका है। प्रेम-जीवन में मिलन या पुराने साथी से पुनः वार्ता हो सकती है।

वृश्चिक – आज भावनाओं में गहराई रहेगी। आज भावनात्मक बातचीत लाभदायक रहेगी। हालांकि,निर्णय सोच-समझकर लें।

धनु – आज परिवार में खुशियां मिल सकती हैं। व्यापार या काम में लाभ होगा। प्रेम-जीवन में वचनबद्धता या रिश्ते मजबूत होंगे।

मकर – आज व्यापार या निवेश के लिए दिन अच्छा है। लाभ होने के योग हैं। आज धार्मिक कार्य या सामाजिकता में रुचि रहेगी।

कुंभ – आज पुराने रुके काम या धन का लाभ हो सकता है। नए प्रोजेक्ट या दिशा में सोच समझकर आगे बढ़ें।

मीन – आज की अंतर्ज्ञान आपको सही दिशा दिखाएगी। भावनाओं को समझें। छोटे-छोटे लाभ के योग हैं, लेकिन दूसरों की मदद लेने से बचें।

 

 

