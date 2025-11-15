  1. हिन्दी समाचार
  3. 15 नवंबर 2025 का राशिफलः आज करियर में नया अवसर मिल सकता है…जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

15 नवंबर 2025 का राशिफलः आज करियर में नया अवसर मिल सकता है…जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

आज का राशिफल 15 नवम्बर 2025

By शिव मौर्या 
Updated Date

15 नवंबर 2025 का राशिफलः शनिवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों का आज भाग्य साथ देगा…

मेष – आज नए कार्य शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन खर्चों व थकान का ध्यान रखें। सब अच्छा रहेगा।

वृषभ – आज सुखद समाचार मिल सकते हैं, लेकिन काम अधूरा न छोड़े। पारिवारिक सुख शांति रहेगी। आर्थिक लाभ भी होगा।

मिथुन – आज भाग्य साथ देगा, पर खर्चों व घर-परिवार की बातों में ध्यान रखें। मित्रो के साथ कही घूमने जा सकते हैं।

कर्क- आज दिन मिलाजुला रहेगा। आज धन व व्यवसाय में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। लेकिन शाम सब ठीक हो जाएगा।

सिंह – आज नया काम शुरू करने के लिए अच्छा दिन है, लेकिन व्यवहार व वाणी पर नियंत्रण रखें। घर में शांति बनी रहेगी।

कन्या – आज सफलता मिलेगी, पर लाभ से पहले सावधानी व मेहनत जरूरी है। पुराने रोग से छुटकारा मिलेगा।

तुला – आज रचनात्मक कामों व कला-संबंधित गतिविधियों में सफलता के योग हैं। आर्थिक लाभ हो सकता हैं।

वृश्चिक – आज लाभदायी दिन रहेगा। आज सरकारी व सामाजिक कामों में सफलता मिल सकती है।

धनु – आज करियर में नया अवसर मिल सकता है, लेकिन आर्थिक निर्णय सोच-समझ कर लें।

मकर – आज सम्मान मिलेगा, पर खर्च-जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आज स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

कुंभ – आज दिन ठीक-ठाक रहेगा। नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन व्यय-लेन-देन में सतर्कता जरूरी है।

मीन- आज शुभ समाचार मिल सकते हैं, योजना बनाकर काम करें और मानसिक रूप से तैयार रहें।

 

 

