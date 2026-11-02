02 नवम्बर 2026 का राशिफल : कर्क और कुंभ राशि वालों को मिल सकता है प्रमोशन, सिंह राशि वालों की चमकेगी किस्मत,पढ़ें अपना राशिफल?

2 नवंबर 2026 का राशिफल: नवंबर महीने का दूसरा दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और अवसर लेकर आया है। सोमवार का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में राहत देने वाला हो सकता है, तो कुछ लोगों को करियर और कारोबार से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने की जरूरत होगी। मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कर्क राशि के जातकों के लिए रिश्तों में मधुरता बनाए रखना जरूरी होगा। सिंह और कन्या राशि वालों को अपने कामकाज में धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। वहीं कुंभ और मकर राशि के जातकों के लिए दिन कुछ नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं आपका दिन कैसा बीतेगा और किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा? जानें आचार्य रत्नाकर तिवारी से अपना विस्तृत राशिफल।

मेष – आज नए कार्य में सफलता, नौकरी में बॉस खुश होगा। सफेद वस्त्र पहनें।

वृषभ – आज आर्थिक लाभ के अवसर, निवेश सोच समझकर करें। शुक्र अभी वक्री है। खर्च पर कंट्रोल।

मिथुन – आज बुद्धि तेज होगी, मित्र से लाभ। आज पुराने दस्तावेज़ चेक करें।

कर्क – आज परिवार में सुख-शांति, माता का सहयोग। चंद्रमा आज आपके अनुकूल।

सिंह – आज मान-सम्मान बढ़ेगा, नेतृत्व क्षमता उभरेगी। सूर्य को जल जरूर दें।

कन्या – आज कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी, शुक्र आपकी राशि में वक्री है – रिश्ते में धैर्य रखें।

तुला – आज गुप्त प्रयास सफल होंगे, यात्रा संभव। पुराना प्यार याद आएगा।

वृश्चिक – आज क्रोध पर काबू रखें, मंगल की दृष्टि – वाहन सावधानी से चलाएं।

धनु – आज धार्मिक कार्य में रुचि, ज्ञान लाभ होगा। आज मंदिर जाएं।

मकर – आज परिश्रम से प्रमोशन संभव, धैर्य रखें। आज शनि की कृपा है।

कुंभ – आय बढ़ेगी, नई योजना बनेगी। आज दोस्त से मदद मिलेगी।

मीन – आज मानसिक शांति मिलेगी, ध्यान-जप करें। आज खर्चा ज्यादा हो सकता है।