07 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों की आज बदलेगी किस्मत, नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में मिलेगा फायदा

आज का राशिफल 07 नवम्बर 2025

By शिव मौर्या 
Updated Date

07 नवंबर 2025 का राशिफलः शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोग आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी है।

मेष – आज आपके संबंधों में थोड़ी तीव्रता आ सकती है। नए अवसर मिल सकते हैं। निर्णय लेने से पहले भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।

वृषभ – आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी है। जोखिम लेने से पहले पूरी तरह सोच-विचार करें।

मिथुन – आज कामकाज में बदलाव का अवसर है। थोड़ी मेहनत और संयम से आपको लाभ हो सकता है।

कर्क – आज पारिवारिक मुद्दों में संवाद बढ़ाएं। घर-परिवार की जिम्मेदारियों पर ध्यान दें।

सिंह – करियर या सामाजिक स्थिति में मान-सम्मान बढ़ने के संकेत हैं। लेकिन अहंकार या गर्व से बचें।

कन्या – आज स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान दें। निजी निर्णयों में संतुलन बनाए रखें।

तुला – आज रिश्तों की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। काम और व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य आवश्यक है।

वृश्चिक – भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। किसी पुराने मुद्दे को हल करने का प्रयास करें।

धनु- आज नए प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाएं, लेकिन साथी व सहयोगी की राय को भी महत्व दें।

मकर – आज फाइनेंसियल मामलों में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का अच्छा समय है।

कुम्भ- आज सामाजिक व पेशेवर दायित्वों में संतुलन बनाए रखें। नई जिम्मेदारियां हो सकती हैं।

मीन- आज व्यक्तिगत विकास और आत्म-निरीक्षण का समय है। अपने लक्ष्य व चाहतों पर पुनर्विचार करें।

 

 

