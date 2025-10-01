01 अक्टूबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुके हुए कार्य होंगे पूरे

01 अक्टूबर 2025 का राशिफलः बुधवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों का आज का दिन व्यस्त रहेगा।

मेष – आज आपका आत्मविश्वास ऊँचाई पर रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। परिवार में किसी शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी।

वृषभ – धन लाभ की संभावना है लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। घर-परिवार में मेलजोल का वातावरण रहेगा। व्यवसाय में साझेदारी से लाभ होगा।

मिथुन – आज का दिन व्यस्त रहेगा। आज काम की अधिकता से थकान महसूस होगी, लेकिन परिणाम अच्छे रहेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

कर्क – आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। आज छात्रों के लिए दिन शुभ है।

सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। किसी नई योजना की शुरुआत कर सकते हैं।

कन्या – आज धैर्य और संयम से काम लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा के योग हैं लेकिन सावधानी जरूरी है। आज धन निवेश सोच-समझकर करें।

तुला – आज प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। व्यापार में लाभ होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है।

वृश्चिक – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। घरेलू मामलों में थोड़ी अनबन संभव है। आज स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

धनु – आज भाग्य आपका साथ देगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। विदेश यात्रा या पढ़ाई के अवसर मिल सकते हैं।

मकर – आज आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें। घर में किसी बड़े सदस्य की सलाह उपयोगी रहेगी। नौकरी में मेहनत का फल मिलेगा।

कुंभ – आज सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नए मित्र बनेंगे। आय के स्रोत बढ़ेंगे। आज जीवनसाथी का साथ मिलेगा।

मीन – आज मानसिक शांति रहेगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। नौकरी-पेशा लोगों को प्रमोशन या इनाम मिलने की संभावना है।