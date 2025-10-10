10 अक्टूबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों को कोई पुराना कार्य हो सकता है पूरा, व्यापार में भी मिलेगा फायदा

10 अक्टूबर 2025 का राशिफलः शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, सिंह राशि के लोगों का आज आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मेष – आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति की संभावना है। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा।

वृषभ – अनावश्यक तनाव से दूर रहें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पर खर्चों पर नियंत्रण ज़रूरी है। माता लक्ष्मी की आराधना करें।

मिथुन – आज बातचीत में प्रभावशाली रहेंगे। कोई पुराना कार्य पूरा हो सकता है। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं।

कर्क – आज परिवार में सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, खान-पान पर ध्यान दें। धीरज से काम लें।

सिंह – आज आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। नई योजनाओं में सफलता मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

कन्या – आज कार्यों में थोड़ा संघर्ष हो सकता है पर अंत में सफलता मिलेगी। अपने विचार स्पष्ट रखें। धैर्य बनाए रखें।

तुला – आज संतुलन बनाकर चलें। रिश्तों में सुधार होगा। आर्थिक मामलों में लाभ संभव। व्यापार अच्छा चलेगा। परिवार में शांति बनी रहेगी।

वृश्चिक – आज आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। आज कोई बड़ा निर्णय लेने का सही समय है। अपनी वाणी पर संयम रखें। नए लोगों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा।

धनु – आज यात्रा या शिक्षा से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। आत्मविश्वास बना रहेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। व्यापार अच्छा चलेगा।

मकर – आज व्यवसाय या नौकरी में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। नई नौकरी की तलाश खत्म हो सकती है।

कुंभ – आज मित्रों और सहयोगियों से तालमेल बनाए रखें। मानसिक शांति के लिए ध्यान लाभदायक रहेगा।

मीन – आज रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेंगे। आर्थिक लाभ होने का पूर्ण चांस है।