12 अक्टूबर 2025 का राशिफलः नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए है अनुकूल समय...जानिए क्या कहते हैं आज आपके सितारे?

12 अक्टूबर 2025 का राशिफलः रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों को आज मिल सकती है तरक्की…

मेष – आज का दिन उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। धन लाभ की संभावना है। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

वृषभ – आज मन कुछ बेचैन रह सकता है। अनावश्यक चिंता से बचें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। शाम के समय मित्रों से लाभ मिलेगा।

मिथुन – आज का दिन आपके लिए तरक्की का संकेत दे रहा है। नौकरी या व्यापार में लाभ संभव है। प्रेम जीवन मधुर रहेगा।

कर्क – आज पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। भावनाओं में बहने से बचें। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी पुराने मित्र से भेंट संभव है।

सिंह – आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। आत्मविश्वास बना रहेगा।

कन्या – आज किसी खास व्यक्ति से प्रेरणा मिलेगी। धन लाभ के योग हैं। कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी। सेहत का ध्यान रखें।

तुला – आज का दिन भाग्यशाली है। यात्रा से लाभ होगा। रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी। व्यवसाय में नए अनुबंध बन सकते हैं।

वृश्चिक – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा पर गुस्से से बचें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

धनु – आज कार्य में सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। आज छात्रों के लिए शुभ दिन है।

मकर – आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। परिवार में सौहार्द रहेगा।

कुंभ – आज आपकी योजनाएं सफल होंगी। भाग्य आपका साथ देगा। कोई बड़ा निर्णय लाभदायक रहेगा।

मीन – आज का दिन मिश्रित फल देगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। किसी पुराने विवाद का समाधान होगा।