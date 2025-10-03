  1. हिन्दी समाचार
  03 अक्टूबर 2025 का राशिफलः आज मानसिक शांति बनी रहेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा…जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

03 अक्टूबर 2025 का राशिफलः आज मानसिक शांति बनी रहेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा…जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

आज का राशिफल 03 अक्टूबर 2025

By शिव मौर्या 
03 अक्टूबर 2025 का राशिफलः शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोगों को आज आपको मेहनत का फल मिलेगा।

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा।

वृषभ – आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। धन लाभ के योग हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्रा संभव है।

मिथुन – आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। खर्च पर नियंत्रण रखें।

कर्क – आज मानसिक शांति बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। धन लाभ हो सकता है। सेहत में सुधार होगा।

सिंह – आत्मविश्वास से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन शुभ है। प्रियजनों से सहयोग मिलेगा।

कन्या – आज भाग्य आपका साथ देगा। कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है।

तुला – आज आपको मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। नए अवसर मिल सकते हैं। अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहें।

वृश्चिक – आज कार्यक्षेत्र में उत्साह रहेगा। धन प्राप्ति के योग हैं। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

धनु – आज आपकी योजनाएँ सफल होंगी। भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा व करियर में उन्नति होगी। आज जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा।

मकर – आज मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ – आज नए मित्र बनेंगे। कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। आर्थिक लाभ होगा। परिवार के साथ समय बिताकर आनंद मिलेगा।

मीन – आज आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी। कला,साहित्य व आध्यात्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी। धन लाभ संभव है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

