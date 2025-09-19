  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. 19 सितम्बर 2025 का राशिफलः आज भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य होंगे पूरे…जानिए आज क्या कहते हैं आपके सितारे?

19 सितम्बर 2025 का राशिफलः आज भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य होंगे पूरे…जानिए आज क्या कहते हैं आपके सितारे?

आज का राशिफल 19 सितम्बर 2025

By शिव मौर्या 
Updated Date

19 सितम्बर 2025 का राशिफलः शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोग धन से जुड़ा कोई निर्णय सोच-समझकर लें।

पढ़ें :- 18 सितम्बर 2025 का राशिफलः अगर आप करते हैं व्यापार तो जान लीजिए आज क्या कहते हैं आपके सितारे?

मेष – आज का दिन साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। प्रेम जीवन में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी।

वृषभ – धन से जुड़ा कोई निर्णय सोच-समझकर लें। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा। प्रेमी से अनबन की संभावना है, संयम से काम लें।

मिथुन – आज यात्राओं का योग है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। परिवार में खुशियां आएंगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कर्क – भावनाओं पर काबू रखें। कामकाज में तनाव रह सकता है, परंतु धैर्य से सब हल होगा। पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें।

पढ़ें :- 17 सितम्बर 2025 का राशिफलः आज नए अवसर सामने आएंगे, मिलेगा भाग्य का साथ...जानिए क्या कहते हैं आप के सितारे?

सिंह – आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। परिवार में शुभ समाचार मिलेगा। प्रेम संबंधों में सफलता के योग हैं।

कन्या – आज नौकरी व कारोबार में तरक्की मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। नए मित्र बनेंगे। किसी पुराने परिचित से मुलाकात मन को खुश करेगी।

तुला – आज का दिन उत्साहवर्धक है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों से सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे। आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

वृश्चिक – आज धन हानि की आशंका है, सोच-समझकर कदम उठाएँ। कार्यक्षेत्र में मेहनत से लाभ मिलेगा। परिवार में मतभेद सुलझेंगे।

धनु – आज भाग्य का प्रबल सहयोग मिलेगा। किसी बड़े कार्य की योजना बनेगी। शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी।

पढ़ें :- 16 सितम्बर 2025 का राशिफलः मंगलवार के दिन इन राशियों पर होगी कृपा, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

मकर – आज का दिन सामान्य रहेगा। कामकाज में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। निवेश में सावधानी बरतें। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा। नए अवसर हाथ आएंगे।

मीन – आज भाग्य आपके साथ है। कोई पुरानी मनोकामना पूरी होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

19 सितम्बर 2025 का राशिफलः आज भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य होंगे पूरे...जानिए आज क्या कहते हैं आपके सितारे?

19 सितम्बर 2025 का राशिफलः आज भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए...

Akhand Jyoti in Sharadiya Navratri : शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से जीवन का अंधेरा छंट जाता है, जानें दीप प्रज्वलित करने का सही तरीका

Akhand Jyoti in Sharadiya Navratri : शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने...

Trayodashi Shradh 2025 : कल त्रयोदशी श्राद्ध पर शुक्र प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का होगा संगम , जानें धार्मिक महत्व और पूजा

Trayodashi Shradh 2025 : कल त्रयोदशी श्राद्ध पर शुक्र प्रदोष और मासिक...

18 सितम्बर 2025 का राशिफलः अगर आप करते हैं व्यापार तो जान लीजिए आज क्या कहते हैं आपके सितारे?

18 सितम्बर 2025 का राशिफलः अगर आप करते हैं व्यापार तो जान...

नवरात्रि से पहले माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू, भूस्खलन के 22 दिनों बाद हुई शुरूआत

नवरात्रि से पहले माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू, भूस्खलन...

Shardiya Navratri 2025 : शारदीय नवरात्रि के भोग प्रसाद में मां दुर्गा को खट्टे और तामसिक फल न करें अर्पित , परम आवश्यक है मन  और स्थान की शुद्धि

Shardiya Navratri 2025 : शारदीय नवरात्रि के भोग प्रसाद में मां दुर्गा...