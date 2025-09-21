21 सितम्बर 2025 का राशिफलः आज नौकरी में उन्नति के हैं योग, निवेश से मिलेगा लाभ...जानिए आज किस राशि पर बरसेगी कृपा?

21 सितम्बर 2025 का राशिफलः रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोगों को धन लाभ के बन रहे योग…

मेष – आज नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या सम्मान की संभावना है। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा।

वृषभ – धन लाभ के योग बन रहे हैं। पुराने कर्ज या रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन – विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को सफलता मिलेगी। परिवार में मेलजोल बढ़ेगा। नए रिश्ते बनने की संभावना है।

कर्क – घर-परिवार में कोई शुभ समाचार मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा। सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सिंह – आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

कन्या – आज का दिन व्यावसायिक उन्नति का है। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

तुला – आज समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं। विवाहित जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा।

वृश्चिक – आज नौकरी में उन्नति के योग हैं। निवेश से लाभ मिलेगा। आज मानसिक तनाव कम होगा।

धनु – आज यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली रहेगी। धन लाभ और नए अवसर प्राप्त होंगे।

मकर – आज कठिन परिश्रम से सफलता मिलेगी। रुका हुआ कार्य पूरा होगा। खर्च बढ़ सकते हैं।

कुंभ – विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों को सहयोग मिलेगा। परिवार का साथ मिलेगा।

मीन – आज का दिन शुभ रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आज आर्थिक दृष्टि से लाभ के योग हैं।