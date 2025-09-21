21 सितम्बर 2025 का राशिफलः आज नौकरी में उन्नति के हैं योग, निवेश से मिलेगा लाभ...जानिए आज किस राशि पर बरसेगी कृपा?

  1. हिन्दी समाचार
आज का राशिफल - 21 सितम्बर 2025

By शिव मौर्या 
Updated Date

मेष – आज नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या सम्मान की संभावना है। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा।

वृषभ – धन लाभ के योग बन रहे हैं। पुराने कर्ज या रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन – विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को सफलता मिलेगी। परिवार में मेलजोल बढ़ेगा। नए रिश्ते बनने की संभावना है।

कर्क – घर-परिवार में कोई शुभ समाचार मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा। सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सिंह – आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

कन्या – आज का दिन व्यावसायिक उन्नति का है। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

तुला – आज समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं। विवाहित जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा।

वृश्चिक – आज नौकरी में उन्नति के योग हैं। निवेश से लाभ मिलेगा। आज मानसिक तनाव कम होगा।

धनु – आज यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली रहेगी। धन लाभ और नए अवसर प्राप्त होंगे।

मकर – आज कठिन परिश्रम से सफलता मिलेगी। रुका हुआ कार्य पूरा होगा। खर्च बढ़ सकते हैं।

कुंभ – विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों को सहयोग मिलेगा। परिवार का साथ मिलेगा।

मीन – आज का दिन शुभ रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आज आर्थिक दृष्टि से लाभ के योग हैं।

 

