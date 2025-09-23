  1. हिन्दी समाचार
23 सितम्बर 2025 का राशिफलः नौकरी और व्यवसाय में ​आज इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

आज का राशिफल 23 सितम्बर 2025

By शिव मौर्या 
23 सितम्बर 2025 का राशिफलः मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों को आज भाग्य का मिलेगा साथ…

पढ़ें :- 22 सितम्बर 2025 का राशिफलः नवरात्री के पहले दिन इन राशियों पर बरसेगी कृपा, पूरे होंगे रुके हुए काम

मेष – आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। नौकरी व व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा।

वृषभ – धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज भाग्य आपका साथ देगा। रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। यात्रा का योग है।

कर्क – आज स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यवसाय में लाभ के योग हैं। आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शत्रु परास्त होंगे।

पढ़ें :- 21 सितम्बर 2025 का राशिफलः आज नौकरी में उन्नति के हैं योग, निवेश से मिलेगा लाभ...जानिए आज किस राशि पर बरसेगी कृपा?

सिंह – आज का दिन प्रेम और रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी।

कन्या – पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक करना होगा। धैर्य बनाए रखें।

तुला – नई योजनाओं पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं। भाई-बहन का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक – आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु – धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। लंबे समय से रुके कार्य पूर्ण होंगे। यात्रा लाभदायक रहेगी।

पढ़ें :- 19 सितम्बर 2025 का राशिफलः आज भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य होंगे पूरे...जानिए आज क्या कहते हैं आपके सितारे?

मकर – आज थोड़ा तनाव रह सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पिता का सहयोग मिलेगा। विवादों से दूर रहें।

कुंभ – आज मित्रों का सहयोग मिलेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। व्यापार में लाभ की संभावना है। नए अनुबंध हो सकते हैं।

मीन – आज का दिन मिश्रित रहेगा। मेहनत का फल मिलेगा लेकिन मन थोड़ा अशांत रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

