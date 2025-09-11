11 सितम्बर 2025 का राशिफलः आज के ​दिन इन राशियों के रुके हुए काम होंगे पूरे, आय में भी होगी वृद्धि

11 सितम्बर 2025 का राशिफलः गुरुवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, सिंह राशि के लोगों का आज का दिन उत्तम रहेगा।

मेष – आज नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। आज थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है। आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें।

वृषभ – आज परिवार का सपोर्ट मिलेगा। आज निवेश में सावधानी बरतें। घर में सुख-शांति बनी रहेगी। अचानक धन लाभ हो सकता है।

मिथुन – आज का दिन अच्छा है मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। बात विवाद से दूर रहे।

कर्क – पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। नई नौकरी मिलने की संभावना है।

सिंह – आज का दिन उत्तम रहेगा। आज आय में वृद्धि के योग हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा।

कन्या – आज स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में सफलता मिल सकती है।

तुला – आज आय में वृद्धि के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। साझेदारी में काम शुरू कर सकते हैं।

वृश्चिक – आज प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आज नौकरी में सफलता मिल सकती है। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। मन प्रसन्न रहेगा।

धनु – आज आय में वृद्धि के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

मकर – आज का दिन उतार-चढ़ाव हो सकता है। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में सफलता मिल सकती है।

कुंभ – आज आय में वृद्धि के संकेत हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

मीन – आज स्वास्थ्य में सुधार होगा। आय में वृद्धि के योग हैं। आज नौकरी में सफलता मिल सकती है।