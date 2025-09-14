14 सितम्बर 2025 का राशिफलः इन राशियों को मिलेगा आज भाग्य का साथ, बिगड़े हुए काम होंगे पूरे

14 सितम्बर 2025 का राशिफलः रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों का आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा।

मेष – आज का दिन उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आज परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – नए अवसर सामने आएंगे। कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी। किसी मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात सुखद होगी।

मिथुन – आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। कुछ नए काम हाथ में ले सकते हैं। मानसिक तनाव से बचें और निर्णय सोच-समझकर लें।

कर्क – आज भाग्य आपका साथ देगा। कामकाज में सफलता के योग हैं। धन लाभ की संभावना है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा।

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई बड़ा कार्य संपन्न होगा। सामाजिक मान-सम्मान मिलेगा। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी।

कन्या – आज मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। कार्यक्षेत्र में दबाव रह सकता है। क्रोध और वाणी पर संयम रखें। शाम का समय परिवार के साथ अच्छा बीतेगा।

तुला – आज का दिन शुभ है। व्यापार में लाभ होगा। नई योजनाएं सफल होंगी। दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृश्चिक – आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है। खर्च अधिक होंगे। किसी प्रियजन से मतभेद हो सकता है। धैर्य और संयम बनाए रखें।

धनु – आज भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। यात्रा से लाभ संभव है। प्रेम और परिवार में सामंजस्य रहेगा।

मकर – आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कामकाज में सतर्क रहें। परिवार में माहौल सामान्य रहेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।

कुंभ – आज का दिन अनुकूल रहेगा। नई योजनाओं पर काम करेंगे। धन लाभ और तरक्की के योग हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा।

मीन – आज का दिन सुख-समृद्धि लेकर आएगा। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। संतान पक्ष से प्रसन्नता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।