  3. Huawei Mate 80 Pro :  हुआवेई मेट 80 प्रो का डिजाइन आया सामने, जानें फीचर और कीमत

Huawei Mate 80 Pro :  हुआवेई मेट 80 प्रो का डिजाइन आया सामने, जानें फीचर और कीमत

हुआवेई ने आगामी International launch से पहले मेट 80 प्रो के डिज़ाइन की झलक दिखाई है। कंपनी ने आधिकारिक तस्वीरें साझा की हैं जिनमें नए डुअल स्पेस रिंग रियर डिज़ाइन को दिखाया गया है

By अनूप कुमार 
Updated Date

