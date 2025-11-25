Kirin Chips और HarmonyOS 6.0 के साथ Huawei Mate 80 सीरीज़ ऑफिशियली पेश, ब्रांड ने चार नए फोन उतारे

Huawei Mate 80 Series Specs and Price: चीन की जानी-मानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी हुवावे ने हाल ही में हुए अपने लॉन्च इवेंट में अपनी अगली Mate 80 सीरीज़ पेश की। इस सीरीज में ब्रांड ने Huawei Mate 80, Huawei Mate 80 Pro, Huawei Mate 80 Pro Max, और Huawei Mate 80 RS Master Edition स्मार्टफोन मॉडल पेश किए गए हैं। आइये हुवावे के लेटेस्ट Mate 80 सीरीज़ स्मार्टफोन, उनके स्पेक्स और कीमत की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं-

Huawei Mate 80 के स्पेक्स

Huawei Mate 80 स्मार्टफोन में Kirin 9020 प्रो चिप है, और यह HarmonyOS 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। मेमोरी की बात करें तो, इसमें 12GB/16GB RAM और 256GB/512GB स्टोरेज दिए गए हैं। डिवाइस में 6.75″ OLED डिस्प्ले स्क्रीन भी है, जो 2832 × 1280 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन और 1~120Hz LTPO अडैप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और यह दूसरी जेनरेशन के कुनलुन ग्लास से प्रोटेक्टेड है। डिवाइस के पीछे 50MP का मेन कैमरा, 40MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा, 12MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और दूसरी जेनरेशन का रेड मेपल ओरिजिनल कलर कैमरा है। सेल्फी के लिए 13MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा और 3D डेप्थ सेंसिंग कैमरा दिया गया है। इसमें 5750 mAh की बैटरी भी है, जो 66W वायर्ड + 50W वायरलेस + 5W रिवर्स वायर्ड + रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह वेरिएंट चार कलर उपलब्ध हैं, और चीनी ग्राहक इसे स्प्रूस ग्रीन, डॉन गोल्ड, स्नो व्हाइट और ऑब्सीडियन ब्लैक में ले सकते हैं।

Huawei Mate 80 Pro के स्पेक्स

Huawei Mate 80 Pro में Kirin 9030 (12GB RAM के लिए)/Kirin 9030 Pro (16GB RAM के लिए) चिप्स का इस्तेमाल किया गया है, और यह बॉक्स से बाहर उसी HarmonyOS 6.0 के साथ आता है। 12GB/16GB RAM और 256GB/512GB/1TB स्टोरेज इसके उपलब्ध मेमोरी ऑप्शन हैं। इसके डिस्प्ले के लिए, 6.75″ OLED डिस्प्ले है, जिसमें 2832 x 1280 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन, 1~120Hz LTPO अडैप्टिव रिफ्रेश रेट और दूसरी जेनरेशन का कुनलुन ग्लास है।

इसमें पीछे की तरफ, 50MP का मेन कैमरा, 40MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा, 48MP का टेलीफोटो मैक्रो कैमरा और दूसरी जेनरेशन का रेड मेपल ओरिजिनल कलर कैमरा मिलता है। सेल्फी के लिए, 13MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा + 3D डेप्थ सेंसिंग कैमरा सिस्टम कॉम्बिनेशन भी दिया जा रहा है। इसमें 5750 mAh का बैटरी बैकअप है, और यह 100W वायर्ड + 80W वायरलेस + 18W रिवर्स वायर्ड + रिवर्स वायरलेस चार्जिंग देता है। डॉन गोल्ड, स्प्रूस ग्रीन, स्नो व्हाइट और ऑब्सीडियन ब्लैक इसके उपलब्ध कलर ऑप्शन हैं।

Huawei Mate 80 Pro Max के स्पेक्स

Huawei Mate 80 Pro Max में Kirin 9030 Pro चिपसेट लगा है, और इसमें HarmonyOS 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल है। 16GB RAM और 512GB/1TB स्टोरेज इसके मेमोरी ऑप्शन हैं। डिस्प्ले की बात करें तो, इसमें 6.9″ स्क्रीन साइज़ वाला डुअल-लेयर OLED डिस्प्ले है, और यह 2848 x 1320 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन, 1~120Hz LTPO अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, और सेकंड जेनरेशन Kunlun Glass प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है।

फोन में पीछे की तरफ 50MP मेन कैमरा, 40MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा, 50MP टेलीफोटो मैक्रो कैमरा, और 50MP टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, साथ ही सेकंड जेनरेशन रेड मेपल ओरिजिनल कलर कैमरा भी है। सेल्फी के लिए 13MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा और 3D डेप्थ सेंसिंग कैमरा भी है। डिवाइस में 6000 mAh की बैटरी है, जो 100W वायर्ड + 80W वायरलेस + 18W रिवर्स वायर्ड + रिवर्स वायरलेस चार्जिंग कैपेबिलिटी को सपोर्ट करती है। इसके उपलब्ध कलर ऑप्शन में द पोलर डे गोल्ड है, द ऑरोरा ब्लू है, द पोलर रीजन सिल्वर है, और द पोलर नाइट ब्लैक है।

Huawei Mate 80 RS Master Edition के स्पेक्स

Huawei Mate 80 RS Master Edition यह भी ब्रांड के अपने Kirin 9030 Pro प्रोसेसर से चलता है, और HarmonyOS 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इसके मेमोरी ऑप्शन के तौर पर 20GB RAM और 512GB/1TB स्टोरेज उपलब्ध हैं। Mate 80 RS Master Edition में भी डुअल-लेयर OLED डिस्प्ले दिया गया है, और इसका स्क्रीन साइज़ फिर से 6.9″ है। 2848 × 1320 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन और 1~120Hz LTPO अडैप्टिव रिफ्रेश रेट भी सपोर्टेड है, और डिस्प्ले 3rd जेनरेशन बेसाल्ट टेम्पर्ड कुनलुन ग्लास से प्रोटेक्टेड है।

फोन में पीछे की तरफ 50MP मेन कैमरा, 40MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा, 50MP टेलीफोटो मैक्रो कैमरा, 50MP टेलीफोटो कैमरा, और 2nd जेनरेशन रेड मेपल ओरिजिनल कलर कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए डिवाइस में 13MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा + 3D डेप्थ सेंसिंग कैमरा कॉम्बिनेशन भी दिया गया है। फिर से, इस डिवाइस में बड़ी 6000 mAh की बैटरी, साथ ही 100W वायर्ड + 80W वायरलेस + 18W रिवर्स वायर्ड + रिवर्स वायरलेस चार्जिंग कैपेबिलिटी भी दी गई हैं। कलर ऑप्शन करें तो, ग्राहक इसे हिबिस्कस पर्पल, प्योर व्हाइट और जेट ब्लैक रंग में ले पाएंगे।

Huawei Mate 80 सीरीज की कीमत

स्टैंडर्ड Huawei Mate 80 स्मार्टफोन की कीमत 12GB/256GB, 12GB/512GB, और 16GB/512GB स्टोरेज मॉडल के लिए CNY 4699, CNY 5199, और CNY 5499 है। दूसरी तरफ, Huawei का Mate 80 Pro डिवाइस जो 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB स्टोरेज ऑप्शन में मिलेगा, उसकी कीमत CNY 5999, CNY 6499, और CNY 6999 है।

Huawei Mate 80 Pro Max के लिए सिर्फ़ दो स्टोरेज ऑप्शन 16GB/512GB और 16GB/1TB दिए गए हैं, और इनकी कीमत CNY 7999 और CNY 8999 है। Huawei Mate 80 RS Master Edition 20GB/512GB और 20GB/1TB स्टोरेज ऑप्शन के साथ दिया जा रहा है, जिनकी कीमत CNY 11999 और CNY 12999 है।