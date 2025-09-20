Huawei Nova 14 Series: हुवावे ने ग्लोबल मार्केट में उतारे दो नए स्मार्टफोन, चेक करें स्पेक्स और प्राइस डिटेल्स

Huawei Nova 14 Series: चीनी निर्माता कंपनी हुवावे (Huawei) ने आधिकारिक तौर पर वैश्विक बाज़ार में अपनी बिल्कुल नई Huawei Nova 14 स्मार्टफोन सीरीज़ का अनावरण कर दिया है। जिसमें Huawei Nova 14 और Huawei Nova 14 Pro शामिल हैं। हुवावे के ये दोनों स्मार्टफोन कई बेहतरीन फीचर्स से लैस हैं। आइये Huawei Nova 14 सीरीज़ के स्पेसिफिकेशंस और प्राइस डिटेल्स पर एक नजर डाल लेते हैं-

Huawei Nova 14 के स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले: Huawei Nova 14 स्मार्टफोन में 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले है जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 300Hz टच सैंपलिंग रेट, FHD+ स्क्रीन रेज़ोल्यूशन और 1.07 बिलियन कलर्स प्रदान करता है।

प्रोसेसर: किरिन 8000 (7 एनएम) चिपसेट के साथ आता है। इसमें ऑक्टा-कोर (1×2.4 गीगाहर्ट्ज और 3×2.2 गीगाहर्ट्ज और 4×1.84 गीगाहर्ट्ज) सीपीयू और माली-जी610 एमपी4 जीपीयू हैं।

ओएस: यह EMUI 14.2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है।

बैटरी और चार्जिंग: डिवाइस में 5500 mAh की बैटरी है और यह 100W Huawei SuperCharge टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

कैमरा: फोन में पीछे की तरफ 50MP का अल्ट्रा विज़न मुख्य कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड मैक्रो कैमरा है, जबकि आगे की तरफ 50MP का अल्ट्रा पोर्ट्रेट सेल्फी कैमरा है।

अन्य विशेषताएं: डुअल सिम, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.2, USB टाइप-C, NFC, फिंगरप्रिंट सेंसर, XD पोर्ट्रेट इंजन और AI फ़ीचर शामिल हैं।

Huawei Nova 14 Pro के स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले: Huawei Nova 14 Pro स्मार्टफोन में 6.78 इंच का OLED डिस्प्ले है जो 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, 300Hz तक टच सैंपलिंग रेट, FHD+ स्क्रीन रेज़ोल्यूशन और 1.07 बिलियन कलर्स प्रदान करता है।

प्रोसेसर: फोन में किरिन 8020 चिपसेट, ऑक्टा-कोर (1×2.29 गीगाहर्ट्ज और 3×2.05 गीगाहर्ट्ज और 4×1.3 गीगाहर्ट्ज) सीपीयू और मालेून 920 2सीयू जीपीयू दिया गया है।

ओएस: यह डिवाइस EMUI 15.0 पर चलता है।

बैटरी और चार्जिंग: इसमें 5500 mAh की बैटरी है और यह 100W Huawei सुपरचार्ज टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

कैमरा: डिवाइस में पीछे की तरफ 50MP RYYB एडजस्टेबल अपर्चर मेन कैमरा, 12MP RYYB ऑप्टिकल ज़ूम टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा और 8MP अल्ट्रा-वाइड मैक्रो कैमरा है। आगे की तरफ, इसमें 50MP अल्ट्रा पोर्ट्रेट ऑटोफोकस कैमरा और 8MP क्लोज़-अप पोर्ट्रेट कैमरा है।

अन्य विशेषताएं: डुअल सिम, डुअल-बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.2, यूएसबी टाइप-सी, एनएफसी, फिंगरप्रिंट सेंसर, एआई फीचर्स, इंटरैक्टिव थीम और स्मार्ट असिस्टेंट शामिल हैं।

Huawei Nova 14 सीरीज़ की कीमत उपलब्धता

Huawei Nova 14 क्रिस्टल ब्लू, व्हाइट और ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जबकि Nova 14 Pro क्रिस्टल ब्लू, पिंक, व्हाइट और ब्लैक रंगों में खरीदा जा सकता है। Huawei Nova 14 दो स्टोरेज- 12/256GB स्टोरेज (कीमत €499) और 12/512GB स्टोरेज (कीमत €549) विकल्पों में उपलब्ध है। Huawei Nova 14 Pro एक ही स्टोरेज- 12/512GB (€699) में उपलब्ध है।