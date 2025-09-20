मारीच की तरह घुसा था, पुलिस की गोली लगी तो चिल्लाने लगा मैं गलती से UP की सीमा में आ गया हूं...दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में बोले CM योगी

लखनऊ। फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस मुठभेड़ के बाद वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि, यूपी में जो भी महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा और कानून व्यवस्था तोड़ेगा उसका बुरा हश्र होगा। यूपी में अपराधियों की कोई जगह नहीं है।

उन्होंने आगे कहा, आपने देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था, मारीच की तरह घुसा था…पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो वह चिल्ला रहा था-मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से यह दुस्साहस नहीं करूंगा। ये हर उस अपराधी को कहना पड़ेगा, जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा। उनके सम्मान और स्वावलंबन में बाधक बनेगा उसके सामने संकट की यही चुनौती खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि, सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।

बता दें कि, दिशा पाटनी के बरेली स्थित पुश्तैनी आवास पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। मुठभेड़ में घायल बदमाश रामनिवास को गिरफ्तार किया गया था और उसके साथी अनिल को दबोचा गया था। वहीं, इस मुठभेड़ के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें दिखाया गया कि, घायल आरोपी जमीन पर गिरा हुआ है और पुलिस से साथ जोड़कर कह रहा है कि, बाबा के उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आएंगे सर…