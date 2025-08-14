  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘मैं दुआ करता हूं कि भारत एशिया कप में PAK के खिलाफ खेलने से मना कर दे…’ पाकिस्तानी क्रिकेटर को शर्मनाक हार का सताने लगा डर

IND vs PAK Match: वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में करारी हार के बाद पाकिस्तान टीम की चौतरफा किरकिरी हो रही है। टीम सीरीज डिसाइडर मैच में 92 रनों पर ढेर हो गयी थी और उसे 202 रनों से हार मिली थी। इस खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने अपनी ही टीम की जमकर आलोचना की है। उन्होंने आगामी एशिया कप में भारत के खिलाफ होने वाली संभावित शर्मनाक हार को लेकर चिंता जताई है।

By Abhimanyu 
Updated Date

द गेम प्लान यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, बासित अली ने एक चौंकाने वाली प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि अगर भारत राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव के कारण एशिया कप में उनके खिलाफ खेलने से इनकार कर दे, तो ही पाकिस्तान की टीम को मैदान पर अपमान से बचाया जा सकता है। जैसा कि हाल ही में संपन्न वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) में इंडिया लीजेंड्स ने पाकिस्तान लीजेंड्स के खिलाफ ग्रुप स्टेज और सेमीफाइनल में किया था।

अली ने कहा, “मैं दुआ करता हूं कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में किया था। इतनी बुरी तरह मारेंगे न वो, कि आपकी सोच है।” इस दौरान शो के होस्ट ने कहा कि पाकिस्तान के पास अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ़ भी कोई मौका नहीं है। इस पर बासित अली ने कहा, “अगर हम अफ़ग़ानिस्तान से हार जाते, तो इस देश में किसी को ज़्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ता। लेकिन भारत से हारते ही सब पागल हो जाते हैं।”

बता दें कि एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 14 सितंबर को होनी है।

