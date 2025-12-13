'मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं...' CM ममता बनर्जी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में बवाल पर दी प्रतिक्रिया

Salt Lake Stadium chaos: अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के G.O.A.T. इंडिया टूर के पहले दिन कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपनी 70 फुट ऊंची मूर्ति का वर्चुअली अनावरण किया। इसके बाद मेसी ने स्टेडियम में अपने फैंस का अभिवादन किया। लेकिन, मेसी के जल्दी चले जाने से फैंस में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। फैंस सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर लगे बैनरों को नुकसान पहुंचाया। स्टेडियम में फैंस ने स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां ​​फेंकीं। जिस पर सीएम ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आयी है।

सीएम ममता बनर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से मैं बहुत परेशान और हैरान हूं। मैं हज़ारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी, जो अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेसी, साथ ही सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूं।”

उन्होंने आगे लिखा, “मैं जस्टिस (रिटायर्ड) असीम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रहा हूँ, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह और पहाड़ी मामले विभाग, सदस्य होंगे। यह समिति इस घटना की विस्तार से जांच करेगी, ज़िम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी। एक बार फिर, मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगता हूं।”

I am deeply disturbed and shocked by the mismanagement witnessed today at Salt Lake Stadium. I was on my way to the stadium to attend the event along with thousands of sports lovers and fans who had gathered to catch a glimpse of their favourite footballer, Lionel Messi. I…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 13, 2025

फैंस का फूटा गुस्सा

फैंस का आरोप था कि वह महंगे टिकट खरीदकर मेसी को देखने आए थे, लेकिन वह सिर्फ 10 मिनट ही रुके और चले गए। अपने चहिते फुटबॉलर को वह ठीक से देख भी नहीं पाये। एक फैन ने कहा, “यह बहुत ही बुरा हुआ। वह सिर्फ 10 मिनट के लिए आए। सभी नेता और मंत्री उन्हें घेरकर खड़े हो गए। हम कुछ भी नहीं देख पाए। उन्होंने एक भी किक या पेनल्टी नहीं मारी। उन्होंने कहा था कि वे शाहरुख खान को भी लाएंगे। वे किसी को नहीं लाए। वह 10 मिनट के लिए आए और चले गए। इतना सारा पैसा, भावनाएं और समय बर्बाद हो गया। हम कुछ भी नहीं देख पाए…”

एक दूसरे फैन ने कहा, “मेस्सी के आस-पास सिर्फ़ नेता और एक्टर थे… फिर उन्होंने हमें क्यों बुलाया… हमने 12 हज़ार का टिकट लिया था, लेकिन हम उनका चेहरा भी नहीं देख पाए…” मेसी को देखने आए एक और फैन ने कहा, “यह पूरा धोखा था। मेसी को बिल्कुल नहीं दिखाया गया। सिर्फ़ रिपोर्टर, पुलिस और TMC नेताओं को ही उन्हें देखने को मिला। हमने टिकट के लिए ₹5,000 दिए, जबकि जो लोग फ्री में आए थे, वे मेसी को देखकर चले गए।”