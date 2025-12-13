  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. ‘मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं…’ CM ममता बनर्जी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में बवाल पर दी प्रतिक्रिया

‘मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं…’ CM ममता बनर्जी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में बवाल पर दी प्रतिक्रिया

Salt Lake Stadium: अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के G.O.A.T. इंडिया टूर के पहले दिन कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपनी 70 फुट ऊंची मूर्ति का वर्चुअली अनावरण किया। इसके बाद मेसी ने स्टेडियम में अपने फैंस का अभिवादन किया। लेकिन, मेसी के जल्दी चले जाने से फैंस में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। फैंस सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर लगे बैनरों को नुकसान पहुंचाया। स्टेडियम में फैंस ने स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां ​​फेंकीं। जिस पर सीएम ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आयी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Salt Lake Stadium chaos: अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के G.O.A.T. इंडिया टूर के पहले दिन कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपनी 70 फुट ऊंची मूर्ति का वर्चुअली अनावरण किया। इसके बाद मेसी ने स्टेडियम में अपने फैंस का अभिवादन किया। लेकिन, मेसी के जल्दी चले जाने से फैंस में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। फैंस सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर लगे बैनरों को नुकसान पहुंचाया। स्टेडियम में फैंस ने स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां ​​फेंकीं। जिस पर सीएम ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आयी है।

पढ़ें :- Star Footballer Lionel Messi के साल्ट लेक स्टेडियम से चले जाने के बाद हुए बवाल के बाद मुख्य आयोजकों को किया गया गिरफ्तार

सीएम ममता बनर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से मैं बहुत परेशान और हैरान हूं। मैं हज़ारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी, जो अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेसी, साथ ही सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूं।”

उन्होंने आगे लिखा, “मैं जस्टिस (रिटायर्ड) असीम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रहा हूँ, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह और पहाड़ी मामले विभाग, सदस्य होंगे। यह समिति इस घटना की विस्तार से जांच करेगी, ज़िम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी। एक बार फिर, मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगता हूं।”

फैंस का फूटा गुस्सा

फैंस का आरोप था कि वह महंगे टिकट खरीदकर मेसी को देखने आए थे, लेकिन वह सिर्फ 10 मिनट ही रुके और चले गए। अपने चहिते फुटबॉलर को वह ठीक से देख भी नहीं पाये। एक फैन ने कहा, “यह बहुत ही बुरा हुआ। वह सिर्फ 10 मिनट के लिए आए। सभी नेता और मंत्री उन्हें घेरकर खड़े हो गए। हम कुछ भी नहीं देख पाए। उन्होंने एक भी किक या पेनल्टी नहीं मारी। उन्होंने कहा था कि वे शाहरुख खान को भी लाएंगे। वे किसी को नहीं लाए। वह 10 मिनट के लिए आए और चले गए। इतना सारा पैसा, भावनाएं और समय बर्बाद हो गया। हम कुछ भी नहीं देख पाए…”

एक दूसरे फैन ने कहा, “मेस्सी के आस-पास सिर्फ़ नेता और एक्टर थे… फिर उन्होंने हमें क्यों बुलाया… हमने 12 हज़ार का टिकट लिया था, लेकिन हम उनका चेहरा भी नहीं देख पाए…” मेसी को देखने आए एक और फैन ने कहा, “यह पूरा धोखा था। मेसी को बिल्कुल नहीं दिखाया गया। सिर्फ़ रिपोर्टर, पुलिस और TMC नेताओं को ही उन्हें देखने को मिला। हमने टिकट के लिए ₹5,000 दिए, जबकि जो लोग फ्री में आए थे, वे मेसी को देखकर चले गए।”

पढ़ें :- Messi G.O.A.T. India Tour: मेसी ने कोलकाता में अपनी 70 फुट ऊंची मूर्ति का किया उद्घाटन, एक्टर शाहरुख खान भी रहे मौजूद

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Star Footballer Lionel Messi के साल्ट लेक स्टेडियम से चले जाने के बाद हुए बवाल के बाद मुख्य आयोजकों को किया गया गिरफ्तार

Star Footballer Lionel Messi के साल्ट लेक स्टेडियम से चले जाने के...

IND vs SA 3rd T20I: धर्मशाला में अब तक खेले गए 10 टी20आई मैच, जानें- टीम इंडिया का कैसा है रिकॉर्ड

IND vs SA 3rd T20I: धर्मशाला में अब तक खेले गए 10...

'मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं...' CM ममता बनर्जी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में बवाल पर दी प्रतिक्रिया

'मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं...' CM ममता...

Video: Messi के जल्दी जाने पर भड़के इंडियन फुटबॉल फैन, सॉल्ट लेक स्टेडियम में जमकर मचाई तोड़ फोड़

Video: Messi के जल्दी जाने पर भड़के इंडियन फुटबॉल फैन, सॉल्ट लेक...

Messi G.O.A.T. India Tour: मेसी ने कोलकाता में अपनी 70 फुट ऊंची मूर्ति का किया उद्घाटन, एक्टर शाहरुख खान भी रहे मौजूद

Messi G.O.A.T. India Tour: मेसी ने कोलकाता में अपनी 70 फुट ऊंची...

Lionel Messi के आने पर 'ब्लू और व्हाइट' रंग में रंगा कोलकाता, स्टार फुटबॉलर को देखने के लिए स्टेडियम के बाहर लंबी कतार

Lionel Messi के आने पर 'ब्लू और व्हाइट' रंग में रंगा कोलकाता,...