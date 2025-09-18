  1. हिन्दी समाचार
  3. IAS Transfer: यूपी में कई आईएएस अफसरों के हुए तबादले, स्वास्थ्य और नगर विकास के बदले प्रमुख सचिव, पर्दाफाश की खबर पर लगी मुहर

उत्तर प्रदेश में गुरुवार को बड़ा फेरबदल हुआ। प्रदेश में 14 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसमें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य रहे पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात को भी हटा दिया गया है।

IAS Transfer: उत्तर प्रदेश में गुरुवार को बड़ा फेरबदल हुआ। प्रदेश में 14 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसमें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य रहे पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात को भी हटा दिया गया है। बता दें, पर्दाफाश न्यूज ने पहले ही बता दिया था कि, स्वास्थ्य और नगर विकास के प्रमुख सचिव बदलने जा रहे हैं। आज पर्दाफाश न्यूज पर मुहर लग गयी है। बता दें कि, अमित कुमार घोष को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बनाया गया है। इसके साथ ही, पी गुरूप्रसाद को प्रमुख सचिव नगर विकास बनाया गया है।

पढ़ें :- IAS Transfer: यूपी में 16 आईएएस अफसरों के हुए तबादले, लखनऊ, प्रयागराज और बरेली को मिला नया मंडलायुक्त

बता दें कि, मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल के अतिरिक्त विभाग औद्योगिक उत्पादन आयुक्त और CEO UPIEDA जैसे प्रभार कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार को दिए गए हैं। इसके साथ ही, मुकेश मेश्राम प्रमुख सचिव पशुपालन एवं दुग्ध, संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह, गोपन, सूचना और राज्य संपत्ति की ज़िम्मेदारी संभालते रहेंगे। इसके अतिरिक्त अब नागरिक उड्डयन विभाग की ज़िम्मेदारी से मुक्त रहेंगे। इसके साथ ही, पी गुरुप्रसाद अब आवास के साथ साथ नगर विकास की ज़िम्मदारी संभालेंगे। अजय चौहान प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी के साथ उपशा की जिम्मेदारी लेंगे।

