ICC T20I Rankings : अभिषेक शर्मा सर्वश्रेष्ठ रेटिंग के साथ शीर्ष पर कायम, वरुण चक्रवर्ती का बना है दबदबा

भारत के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने बुधवार को जारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC ) की टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में इतिहास के सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक के साथ शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत की है, जबकि वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) भी गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं।

नई दिल्ली। भारत के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने बुधवार को जारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC ) की टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में इतिहास के सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक के साथ शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत की है, जबकि वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) भी गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं। पाकिस्तान के सैम अयूब हालांकि टी20 अंतरराष्ट्रीय ऑलराउंडर (T20 International All-Rounder) की सूची में भारत के हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गए हैं।

पढ़ें :- हार्दिक पांड्या की जगह फाइनल खेल सकता है ये खिलाड़ी! स्टार ऑलराउंडर की चोट ने बढ़ाई टेंशन

अभिषेक ने तोड़ा पांच साल पुराना रिकॉर्ड

एशिया कप (Asia Cup) में भारत की खिताबी जीत के बाद अभिषेक ने इतिहास के सर्वश्रेष्ठ 931 अंक के साथ लगभग पांच साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आईसीसी (ICC )  ने बताया कि 25 साल के अभिषेक ने 2020 में बनाए इंग्लैंड के दाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड मलान के 919 रेटिंग अंक के रिकॉर्ड को तोड़ा। एशिया कप (Asia Cup)  के दौरान 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने अभिषेक ने टीम के अपने साथियों सूर्यकुमार यादव (912) और विराट कोहली (909) के पिछले सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक को भी पीछे छोड़ा।

तिलक तीसरे स्थान पर

पिछले साल अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले अभिषेक ने एशिया कप (Asia Cup) के सात मैच में 44.85 के औसत से 314 रन बनाए। अभिषेक दूसरे स्थान पर चल रहे इंग्लैंड के फिल सॉल्ट से 82 रेटिंग अंक आगे हैं। टीम इंडिया के उनके साथी तिलक वर्मा तीसरे स्थान पर हैं। वर्मा ने एशिया कप में 213 रन बनाए। श्रीलंका के दाएं हाथ के बल्लेबाज पथुम निसांका एशिया कप (Asia Cup)  में 261 रन की बदौलत दो स्थान के फायदे से करियर के सर्वश्रेष्ठ पांचवें स्थान पर पहुंच गए। टीम के उनके साथी कुसाल परेरा (दो स्थान के फायदे से नौवें), पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान (11 स्थान के फायदे से 13वें पायदान पर) और भारत के संजू सैमसन (आठ स्थान के फायदे से 31वें पायदान पर) की रैंकिंग में भी एशिया कप में अच्छे प्रदर्शन के बाद सुधार हुआ है।

पढ़ें :- फाइनल से पहले हार्दिक पांड्या हुए चोटिल? बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल के बयान से मची खलबली

वरुण शीर्ष पर

एशिया कप (Asia Cup)  में सात विकेट चटकाने वाले चक्रवर्ती दुनिया के नंबर एक टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज बने हुए हैं।  कुलदीप यादव (नौ स्थान के फायदे से 12वें स्थान पर), पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी (12 स्थान के फायदे से 13वें स्थान पर) और बांग्लादेश के स्पिनर रिषाद हुसैन (छह स्थान के फायदे से 20वें पायदान पर) को रैंकिंग में फायदा हुआ है। अयूब पांड्या को पछाड़कर पहली बार ऑलराउंडर की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए।

हार्दिक को झटका

अयूब बल्ले से बुरी तरह विफल रहे लेकिन गेंद से उन्होंने प्रभावी प्रदर्शन करते हुए आठ विकेट चटकाए जिससे वह चार स्थान के फायदे से पंड्या को पीछे छोड़ते हुए ऑलराउंडर की सूची में शीर्ष पर हैं। पांड्या दूसरे स्थान पर खिसक गए और अयूब से आठ रेटिंग अंक पीछे हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज (चार स्थान के फायदे से 13वें) और श्रीलंका के चरित असलंका (तीन स्थान के फायदे से 30वें स्थान पर) की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है।

पढ़ें :- ICC की सुनवाई हुई पूरी, हारिस रऊफ और साहिबज़ादा फ़रहान पर लग सकता है प्रतिबंध!
