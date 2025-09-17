ICC T20I Rankings: मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने रचा इतिहास, पहली बार बनें नंबर- 1 टी20 गेंदबाज

ICC T20I Rankings: भारत के उभरते हुए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने इतिहास रचते हुए आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए हैं। दुनिया भर में कुछ बेहतरीन प्रदर्शनों के बाद चक्रवर्ती ने पहली बार नंबर-1 की पोजीशन हासिल की है। उन्होंने न्यूजीलैंड के जैकब डफी को पछड़ते हुए यह स्थान हासिल किया है।

वरुण चक्रवर्ती पिछले 12 महीनों में ही भारत की टी20ई टीम में एक प्रमुख खिलाड़ी बने हैं, लेकिन 34 वर्षीय इस गेंदबाज़ ने लगातार दमदार प्रदर्शन करके अपनी उत्कृष्टता का परिचय दिया है। वह जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई के बाद आईसीसी टी20ई गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले केवल तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं।

चक्रवर्ती ने साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर का दूसरा पांच विकेट लिया था, जिसके बाद मौजूदा एशिया कप में वह अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, जहां उन्होंने यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ दो-दो मैचों में दो विकेट लिए हैं। चक्रवर्ती ने मेजबान टीम के खिलाफ भारत के पहले मैच में 1/4 का औसत निकाला और चार दिन बाद पाकिस्तान पर मिली शानदार जीत में चार ओवर में 1/24 का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

चक्रवर्ती के लिए यह तीन पायदान ऊपर चढ़कर पहली बार शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए पर्याप्त साबित हुआ, डफी दूसरे स्थान पर खिसक गए, वेस्टइंडीज के स्पिनर अकील हुसैन तीसरे स्थान पर बने रहे और ऑस्ट्रेलिया के एडम ज़म्पा चौथे स्थान पर पहुंच गए। जबकि भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव 16 पायदान ऊपर 23वें स्थान पर पहुंच गए। पाकिस्तान के खिलाफ 31 रनों की पारी के बाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय में नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अपने करियर की नई सर्वोच्च रेटिंग मिली है।

भारत के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या टी-20 अंतरराष्ट्रीय ऑलराउंडरों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के सैम अयूब (चार स्थान ऊपर चढ़कर पांचवें स्थान पर) और अभिषेक (चार स्थान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर) इस सप्ताह इस श्रेणी में बड़ी छलांग लगाने वालों में शामिल हैं।