‘अगर भारत ने दोबारा रूसी तेल खरीदा तो फिर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे…’ ट्रंप प्रशासन ने अपने आदेश में दी चेतावनी

India-US Trade Deal : अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफको हटा दिया है। जिसके बाद अब भारत पर 18 प्रतिशत लागू होगा। इससे पहले अमेरिका ने भारत पर लगाए कुल 50 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था। व्हाइट हाउस की ओर से जारी कार्यकारी आदेश के मुताबिक संशोधित 18 प्रतिशत टैरिफ व्यवस्था 7 फरवरी 2026 से लागू होगी। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने भारत को रूसी तेल न खरीदने की चेतावनी भी दी है।

व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है- “6 अगस्त, 2025 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329 (रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरों से निपटना) में, मैंने पाया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल जारी है और रूसी संघ की सरकार की कार्रवाइयां और नीतियां संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए एक असामान्य और असाधारण खतरा बनी हुई हैं। उस खतरे से निपटने के लिए, मैंने तय किया कि भारत से आने वाली वस्तुओं के आयात पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त एड वैलोरम ड्यूटी दर लगाना आवश्यक और उचित था, जो उस समय सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ का तेल आयात कर रहा था।”

“मुझे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के भारत के प्रयासों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से अतिरिक्त जानकारी और सिफारिशें मिली हैं। विशेष रूप से, भारत ने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ का तेल आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है, यह बताया है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा, और हाल ही में अगले 10 वर्षों में रक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क पर सहमति व्यक्त की है।”

फिर से 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की दी चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी बयान में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर भारत फिर से खरीदता है तो टैरिफ फिर से लगा दिए जाएंगे। व्हाइट हाउस ने अपने आदेश में कहा, “वाणिज्य सचिव, विदेश सचिव, ट्रेजरी सचिव और किसी भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ मिलकर, जिसे वाणिज्य सचिव उचित समझें, यह निगरानी करेंगे कि क्या भारत, कार्यकारी आदेश 14329 की धारा 7 में बताए अनुसार, रूसी संघ से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से तेल का आयात फिर से शुरू करता है। यदि वाणिज्य सचिव को पता चलता है कि भारत ने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ से तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है, तो विदेश सचिव, ट्रेजरी सचिव, वाणिज्य सचिव, होमलैंड सिक्योरिटी सचिव, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रपति के सहायक, आर्थिक नीति के लिए राष्ट्रपति के सहायक, और व्यापार और विनिर्माण के लिए राष्ट्रपति के सहायक और वरिष्ठ सलाहकार के साथ परामर्श करके, यह सिफारिश करेंगे कि मुझे भारत के संबंध में और किस हद तक अतिरिक्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या मुझे भारत से आने वाली वस्तुओं पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त एड वैलोरम ड्यूटी दर फिर से लगानी चाहिए।”