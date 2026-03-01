'अगर ईरान ने अटैक किया तो हम ऐसा जोरदार हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया...' ट्रंप ने दी चेतावनी

Trump warns Iran after Khamenei’s death : अमेरिका और इजरायल के हमले में पूरे ईरान में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। जिनमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारी भी शामिल हैं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड का कहना है कि वह सुप्रीम लीडर की मौत का जवाब अपने इतिहास के सबसे खतरनाक ऑपरेशन से देगी। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आयी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, ‘ईरान ने अभी कहा कि वे आज बहुत ज़ोरदार हमला करेंगे, इतना ज़ोरदार जितना उन्होंने पहले कभी नहीं किया। लेकिन, बेहतर होगा कि वे ऐसा न करें, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं, तो हम उन पर ऐसी ज़ोरदार हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया! इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद!” रॉयटर्स के मुताबिक, 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल के ईरान के खिलाफ मिलिट्री हमले और “बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन” शुरू करने के बाद, जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि इज़राइल और मिडईस्ट में U.S. बेस को टारगेट करने के लिए “सबसे इंटेंस अटैक ऑपरेशन” आ रहा है।

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक, खामेनेई मर गया है।” “यह सिर्फ़ ईरान के लोगों के लिए इंसाफ़ नहीं है, बल्कि सभी महान अमेरिकियों और दुनिया भर के कई देशों के उन लोगों के लिए भी है, जिन्हें खामेनेई और उसके खून के प्यासे गुंडों ने मार डाला या घायल कर दिया।” ईरान के सरकारी मीडिया ने कन्फर्म किया कि खामेनेई ईरान पर हुए जॉइंट स्ट्राइक में मारे गए।