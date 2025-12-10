'अगर PM मोदी पार्लियामेंट सेशन में विदेश जा सकते है तो विपक्ष के नेता के जाने पर क्या है दिक्कत...' इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल की जर्मनी यात्रा पर दी प्रतिक्रिया

  1. हिन्दी समाचार
Rahul Gandhi’s upcoming Germany visit: संसद के शीतकालीन सत्र के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आगामी जर्मनी दौरे को लेकर देश की सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस नेता के इस दौरे को लेकर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। जिस पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर पीएम मोदी पार्लियामेंट सेशन के समय विदेश जा सकते है तो विपक्ष के नेता के जाने पर क्या दिक्कत है।

पढ़ें :- राहुल गांधी कांग्रेस की एक ऐसी पहेली हैं जिसे उनकी पार्टी समझने में नाकाम रही: केशव मौर्य

दरअसल, राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी जाएंगे और वहां उनके कई कार्यक्रम हैं, जिसमें जर्मन मंत्रियों से मीटिंग और वहां के भारतीय प्रवासियों से बातचीत शामिल है। भाजपा ने आने वाले दौरे पर तंज कसते हुए सवाल किया कि जब संसद अभी भी चल रही है तो नेता प्रतिपक्ष विदेश यात्रा की योजना कैसे बना सकते हैं? इस बीच, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस सत्र के बीच पीएम मोदी के तीन देशों के दौरे पर सवाल खड़े कर दिये हैं।

पढ़ें :- ऐसा कानून क्यों बनाया गया जो चुनाव आयोग को चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने की अनुमति देता है: राहुल गांधी

इमरान प्रतापगढ़ी ने बुधवार को कहा, “प्रधानमंत्री सत्र के दौरान बाहर क्यों जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी तीन देशों की यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या शीतकालीन सत्र के बाद यह कार्यक्रम नहीं रख सकती थी सरकार…उन्होंने कहा, “शीतकालीन सत्र हो या बाकी सत्र चलते हैं तो प्रधानमंत्री जी कितने गंभीर रहते हैं। विपक्ष सवाल पूछता रहता है और प्रधानमंत्री गायब रहते हैं। अभी इंडिगो संकट रहा… हजारों-लाखों यात्री परेशान रहे, लेकिन सरकार की ओर से कोई जिम्मेदारी भरा बयान नहीं आया। इंडिगो संकट के दौरान, उनके अपने मंत्री एक शादी में नाचने में बिज़ी थे।”

उन्होंने कहा, “अगर विपक्ष के नेता एक सेमिनार में शामिल होने के लिए बाहर जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट सेशन के दौरान विदेश दौरे पर क्यों जा रहे हैं? क्या भाजपा इस पर जवाब देगी।” बता दें कि पीएम मोदी अपनी आगामी विदेश यात्रा की शुरुआत 15-16 दिसंबर को जॉर्डन से करेंगे। इसके बाद वह 16-17 दिसंबर को इथियोपिया जाएंगे और फिर 17-18 दिसंबर के बीच ओमान में अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। यह दौरा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने और प्रमुख साझेदार देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की कूटनीतिक कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है।

