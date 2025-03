Tips to get rid of hangover: होली पार्टी के बाद परेशान कर रहा हैं हैंगओवर, तो फॉलो करें ये टिप्स, फौरन मिलेगा आराम

Tips to get rid of hangover: होली का मौका हो और पार्टी में ड्रिंक न ऐसा हो ही नहीं सकता है। ड्रिंक के बाद कई लोगो को हैंगओवर की दिक्कत होने लगती है। जिसमें सिर में दर्द, शरीर में दर्द, मितली उल्टी, पेट खराब होना, पेट में दर्द और डिहाइड्रेशन और चक्कर आना जैसी दिक्कते होने लगती है। आज हम आपको हैंगओवर से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू टिप्स बताने जा रहे है जिसे फॉलो कर सकती है।

हैंगओवर को कम रने के लिए सबसे अच्छा तरीका है खूब सारा पानी पीएं। क्योकि शराब पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो जाती है। हैंगओवर होने पर अधिक पानी पीने से पेशाब के जरिए टॉक्सिन बाहर निकल जाते है।

इसके अलावा नींबू का रस, चीनी और नमक से बना नींबू पानी पीने से भी फायदा होता है। यह शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरने में मदद करता है।

इसके अलावा हैंगओवर से छुटकारा पाने के लिए आप केले का सेवन कर सकते है। केले का शेक हैंग ओवर को कम करने में मदद करता है। हैंगओवर में होने वाले सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए ठंडे पानी से नहाने में आराम मिलती है। चेहरे और सिर पर ठंडे पानी की सिकाई करने से हैंगओवर में होने वाला सिर दर्द में आराम मिलती है। नारियल पानी भी फायदेमंद होता है। नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में मदद करता है।