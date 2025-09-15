  1. हिन्दी समाचार
  3. अगर औकाद हो तो मैच से कमाया हुआ पैसा पहलगाम हमले में शहीदों के परिजनों को कर दें दान…भारत- पाक मैच पर आप नेता का बड़ा बयान

आम आदमी पार्टी के बड़े नेता का बयान सामने आया है। उन्होने भारतीय क्रिकेट टीम टी- 20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव की औकाद पर सवाल उठाया है। उन्होने कहा कि अगर औकाद हो तो मैच से कमाया हुआ पैसा पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों को दान कर दे। उन्होने हाथ न मिला कर देश पर कोई एहसान नहीं कर दिया है। उन्होने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के बेटे आईसीसी के चेयर मैन है वह पाकिस्तान पर बैन लगा सकते थे।

By Satish Singh 
Updated Date

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ न मिलाकर देश के 140 करोड़ लोगों पर एहसान किया नहीं किया है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने पैदा होकर ही भारत पर बड़ा एहसान कर दिया है। एशिया कप में भले ही पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने सात विकेट से जीत हासिल की है। इस मैच का शुरू से ही आम आदमी पार्टी सहित कई पार्टीयों ने विरोध किया है। इंडिया के मैच जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कप्तान सूर्यकुमार यादव आईसीसी और बीसीसीआई को चैलेंज दिया है। आप नेता ने प्रेस वर्ता करते हुए कहा कि आईसीसी और बीसीसीआई व सूर्यकुमार यादव अगर तुम्हारी औकात है तो तुम्हें चैलेंज करते हैं कि जो भी पैसा तुमने ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, उस पैसे को 26 औरतों को दे दो। हम मान जाएंगे कि तुमने डेडिकेट कर दिया है।

विरोध के बाद भी मोदी सरकार ने कराया भारत-पाकिस्तान का मैच

आम आदमी पार्टी के नेता सौरीा भारद्वाज ने कहा कि तमाम विरोध के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार ने भारत-पाकिस्तान का क्रिकेट मैच कराया। टिकट ख़रीदने के बाद भी तमाम भारतीय स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए। इस मैच का बायकॉट कर लोगों ने केंद्र सरकार को संदेश दे दिया कि वह ग़लत कर रही है। इस मैच का शुरू से ही आप पार्टी सहित कई पाटियां विरोध कर रही थी। टीम इंडिया के मैच जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कप्तान सूर्यकुमार यादव, आईसीसी और बीसीसीआई को ही चैलेंज कर दिया है। सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आइसीसी, बीसीसीआई और सूर्यकुमार यादव अगर तुम्हारी औकात है तो तुम्हें चैलेंज करते हैं कि जो भी पैसा तुमने ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, उस पैसे को 26 औरतों को दे दो। इसके बाद हम मान जाएंगे कि तुमने डेडिकेट किया है।

 

