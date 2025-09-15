अगर औकाद हो तो मैच से कमाया हुआ पैसा पहलगाम हमले में शहीदों के परिजनों को कर दें दान...भारत- पाक मैच पर आप नेता का बड़ा बयान

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता का बयान सामने आया है। उन्होने भारतीय क्रिकेट टीम टी- 20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव की औकाद पर सवाल उठाया है। उन्होने कहा कि अगर औकाद हो तो मैच से कमाया हुआ पैसा पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों को दान कर दे। उन्होने हाथ न मिला कर देश पर कोई एहसान नहीं कर दिया है। उन्होने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के बेटे आईसीसी के चेयर मैन है वह पाकिस्तान पर बैन लगा सकते थे।

विरोध के बाद भी मोदी सरकार ने कराया भारत-पाकिस्तान का मैच

आम आदमी पार्टी के नेता सौरीा भारद्वाज ने कहा कि तमाम विरोध के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार ने भारत-पाकिस्तान का क्रिकेट मैच कराया। टिकट ख़रीदने के बाद भी तमाम भारतीय स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए। इस मैच का बायकॉट कर लोगों ने केंद्र सरकार को संदेश दे दिया कि वह ग़लत कर रही है। इस मैच का शुरू से ही आप पार्टी सहित कई पाटियां विरोध कर रही थी। टीम इंडिया के मैच जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कप्तान सूर्यकुमार यादव, आईसीसी और बीसीसीआई को ही चैलेंज कर दिया है। सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आइसीसी, बीसीसीआई और सूर्यकुमार यादव अगर तुम्हारी औकात है तो तुम्हें चैलेंज करते हैं कि जो भी पैसा तुमने ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, उस पैसे को 26 औरतों को दे दो। इसके बाद हम मान जाएंगे कि तुमने डेडिकेट किया है।