  3. Viral Video : GYM में अगर Aura बनाना है तो फिर भाई के टिप्स को फॉलो करें

सोशल मीडिया एक ऐसा जगह है जहां आप जब भी जाएंगे, आपको अनेकों  कंटेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि सोशल मीडिया का यूज करोड़ों लोग करते हैं और उसमें से कई सारे लोग कंटेंट बनाकर पोस्ट भी करते है। आप भी अगर सोशल मीडिया पर हैं और हर दिन कुछ देर भी एक्टिव रहते हैं तो फिर उस दौरान कई सारे पोस्ट आपकी फीड पर आते होंगे और साथ में वायरल वीडियो और फोटो भी दिखते ही होंगे। इस वीडियो में भी कुछ गजब की कहानी है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

वीडियो में क्या नजर आया?

अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी शुरुआत में बंदा जिम वाला बैग दिखाता है और बोलता है कि कुछ लोग जिम में यूनिक दिखने के लिए ये वाला बैग लेकर जाते हैं और उसमें ऐसा बोतल डालते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि जिम में सभी लोग ऐसा ही बैग लेकर आते हैं तो इससे आपको Aura नहीं बनेगा। इसके बाद वो एक ब्रांड का थैला दिखाता है जिसमें उसने कभी सामान खरीदा था। वो बोलता है कि आपको ऐसे थैले में एक पानी की बोतल(कोल्ड ड्रिंक वाली) और दो मौसंबी रखने हैं। इसके बाद आपका Aura बन जाएगा।

यहां देखें वायरल वीडियो

ये वीडियों  इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो   रहा है । खबर लिखे जाने तक वीडियो को 16 हजार से अधिक लोगों ने लाइक किया है। वीडियो देखने के बाद लोगों ने भी मजेदार कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा- बैग बहुत अच्छा लगा, क्या आप लिंक दे सकते हो। दूसरे यूजर ने लिखा- लोटा लेकर जा सकते हैं? तीसरे यूजर ने लिखा- प्रीमियम Aura के लिए बिसलेरी की बोतल लेकर जाइए। एक अन्य यूजर ने लिखा- मौसंबी महंगा आता है तो केला लेकर जा सकते हैं।

