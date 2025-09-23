एशिया कप में भारत से हारने के बाद इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर का उड़ाया मजाक

नई दिल्ली। एशिया कप 2025 (asia cup 2025)में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Former Prime Minister Imran Khan) ने इस मामले में पाक के आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Army Chief Asim Munir) को भी घसीट लिया है और उनका मजाक उड़ाया है। इमान खान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान को अगर भारत के खिलाफ मैच जीतना है तो नकवी और मुनीर को ओपनिंग करनी चाहिए।

बता दे कि एशियाा कप (asia cup) के ग्रुप स्टेज में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पाकिस्तानी टीम को सुपर-4 के मुकाबले मेंं भी छह विकेट से छह विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इमरान खान (Imran Khan) ने अब बड़ा बयान दिया है। इमरान खान की बहन अलीमा खान (Alima Khan) ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उनके भाई ने यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी (snide remarks) की है। इमरान ने सुझाव दिया कि भारत के खिलाफ जीत के लिए न सिर्फ मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) और जनरल आसिम मुनीर (General Asim Munir) को बल्लेबाजी करनी चाहिए। साथ ही अंपायर के रूप में पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा (Former Chief Justice Qazi Faez Isa) और मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा (Chief Election Commissioner Sikandar Sultan Raja) को नियुक्त करना चाहिए। इसके अलावा तीसरे अंपायर के रूप में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर (Chief Justice Sarfraz Dogar) को चुना जाना चाहिए।

भारत से हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट पर इमरान ने जताई नाराजगी

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 1992 में वनडे विश्व कप (ODI World Cup in 1992) जिताने वाले इमरान खान ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी (PCB Chairman Mohsin Naqvi) पर क्रिकेट को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नकवी की अक्षमता और पक्षपात के कारण पाकिस्तानी क्रिकेट का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। पीसीबी (PCB) में सही नेतृत्व की कमी और गलत फैसलों ने टीम को कमजोर कर दिया हैं, जिसका नतीजा भारत के खिलाफ हाल की हार में देखने को मिला है।

आर्मी चीफ ने उन्हे हराया चुनाव

इमरान खान अगस्त 2023 से जेल (jail) में बंद है। सोमवार को उनकी बहन उनसे मिलने के लिए गई थी, जहां इमरान से मिलने के बाद पाकिस्तान मीडिया (pakistan media) से बात करते हुए उन्होने कहा कि इमरान खान ने न केवल क्रिकेट पर टिप्पणी की बल्कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर पर भी निशाना साधा है। इमरान का आरोप है कि फरवरी 2024 के आम चुनाव में उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (Pakistan Tehreek-e-Insaf party), का जनादेश सेना प्रमुख, पूर्व चीफ जस्टिस और मुख्य चुनाव आयुक्त की मदद से चुराया गया है।