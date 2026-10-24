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Winter Green-Leaf Parathas : सर्दियों में हरे पत्ते के पराठे ताकत की सच्ची गारंटी , भरपूर मात्रा में विटामिन और एनर्जी होती है

सर्दियों के मौसम में हरे पत्तों वाली सब्जियां बाजारा में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हरे पत्ते वाली सब्जियों के पत्ते का पराठा स्वादिष्ट भी होता है और शरीर को अंदर से गर्म रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता (immunity) बढ़ाने में मदद करता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Winter Green-Leaf Parathas :  सर्दियों के मौसम में हरे पत्तों वाली सब्जियां बाजारा में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हरे पत्ते वाली सब्जियों के पत्ते का पराठा स्वादिष्ट भी होता है और शरीर को अंदर से गर्म रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता (immunity) बढ़ाने में मदद करता है। हरे पत्तेदार सब्जियों के पराठे सेहत और ताकत का खजाना होते हैं। ठंड के दिनों में ताजी, हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में मिलती हैं।

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पालक का पराठा (Iron & Energy)

ताकत का स्रोत
पालक में भरपूर मात्रा में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन A होता है।
फायदा
यह शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाता है, जिससे सुस्ती दूर होती है और दिनभर एनर्जी बनी रहती है।

मेथी का पराठा (Digestive Health & Warmth)

ताकत का स्रोत
मेथी की तासीर गर्म होती है और इसमें फाइबर व एंटीऑक्सीडेंट्स उच्च मात्रा में होते हैं।

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फायदा
यह सर्दियों में जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती है, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार है।

बथुए का पराठा (Immunity Booster)

ताकत का स्रोत
बथुआ सिर्फ सर्दियों में ही मिलता है। इसमें कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम और विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है।
फायदा
यह पेट को साफ रखता है (कब्ज दूर करता है) और सर्दियों में होने वाले इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करता है।

मल्टीग्रेन आटा
पराठे बनाने के लिए केवल गेहूं के आटे की जगह उसमें थोड़ा बाजरा, मक्का या चने का आटा (बेसन) मिलाएं। बाजरा और मक्का सर्दियों में शरीर को अतिरिक्त गर्माहट देते हैं।

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