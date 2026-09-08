Gut Health Tips :  गट हेल्थ के लिए अपने नाश्ते में शामिल करें ये 5 चीजें, सुबह का नाश्ता अच्छा मौका हो सकता है

Gut Health Tips : डिजिटल दुनिया की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर जंक फूड का ज्यादा सेवन करने लगे हैं। हमारे खान पान का असर सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ सकता है। हमारी आंतों में कई तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो पाचन को सही रखने में मदद करते हैं। इसे ही आमतौर पर गट हेल्थ कहा जाता है। आप फाइबर से भरपूर डाइट खाकर, हाइड्रेटेड रहकर और रेगुलर नींद लेकर अपने पेट को हेल्दी रख सकते हैं।

कामकाज भरी दुनिया में गट हेल्थ बेहतर रहने पर पाचन को सपोर्ट मिल सकता है और गैस, पेट फूलने जैसी सामान्य समस्याओं से राहत पाने में भी मदद मिल सकती है। इसलिए डाइट में फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिल करना जरूरी है। सुबह का नाश्ता इसके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है।

यें पांच चीजें आज ही नाश्ते में करें शामिल

1. दही

दही गट हेल्थ के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। इसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, जो आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। सुबह एक कटोरी दही को पोहा, पराठे या दूसरे नाश्ते के साथ खाया जा सकता है। अगर दही आपको आसानी से पचता है, तो इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं।

2. ओट्स

ओट्स फाइबर का अच्छा स्रोत है और पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसे दूध या दही के साथ बनाकर इसमें केला, सेब और थोड़े ड्राई फ्रूट्स मिलाए जा सकते हैं। इससे नाश्ता स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भी बन जाता है।

3. दलिया

दलिया भी फाइबर से भरपूर नाश्ता है। आप इसे दूध के साथ मीठा बनाकर या गाजर, मटर और बीन्स जैसी सब्जियां डालकर नमकीन बना सकते हैं। नियमित रूप से फाइबर वाली चीजें खाना पाचन के लिए अच्छा हो सकता है।

4, अंकुरित मूंग खाएं

अंकुरित मूंग में फाइबर और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। इसे सलाद की तरह खाया जा सकता है। इसमें खीरा, टमाटर, नींबू और हल्के मसाले मिलाकर स्वाद बढ़ाया जा सकता है।

5. केला

केला आसानी से मिलने वाला फल है और इसमें फाइबर मौजूद होता है। इसे सीधे खाने के अलावा ओट्स या दही के साथ भी लिया जा सकता है। सुबह जल्दी में हों, तो केला एक आसान नाश्ता हो सकता है।