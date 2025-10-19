  1. हिन्दी समाचार
  3. IND vs AUS 1st ODI Live: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा पहले वनडे; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs AUS 1st ODI Time-Date, Live Streaming: आज 19 अक्टूबर 2025 से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में में खेला जाना है। जहां शुभमन गिल भारत के नए वनडे कप्तान के रूप में डेब्यू करेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की अगुवाई मिचेल मार्श करने वाले हैं। आइये जानते हैं कि भारतीय फैंस ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पहले वनडे को कैसे और कहां लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पहला वनडे मैच कब खेला जाएगा? 

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पहला वनडे मैच, रविवार 19 अक्टूबर 2025 को पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पहला वनडे मैच कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पहला वनडे मैच, पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पहला वनडे मैच कितने बजे शुरू होगा?

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पहला वनडे मैच रविवार 19 अक्टूबर 2025 को भारतीय समयानुसार, सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा। इससे आधे घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे।

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पहला वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां किया जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, वनडे सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पहला वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, वनडे सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

