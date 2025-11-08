IND vs AUS 5th T20I: आज सीरीज अपने नाम करने उतरेगी टीम इंडिया; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव पांचवां टी20 मैच

  1. हिन्दी समाचार
IND vs AUS 5th T20I Live Streaming: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टी20आई मैचों की सीरीज का आखिरी मैच क्वींसलैंड में खेला जाना है। इस सीरीज भारतीय टीम 2-1 से आगे है और उनके पास सीरीज को अपने नाम करने का मौका होगा। दूसरी तरफ, मेजबान ऑस्ट्रेलिया को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए पांचवें मैच को हर हाल में जीतना होगा। आइये जानते हैं कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20ई मैच कब और कितने खेला जाएगा और मैच को कैसे लाइव देख पाएंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20ई मैच कब खेला जाएगा? 

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20ई मैच शनिवार, 8 नवंबर 2025 को खेला जाएगा।

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20ई मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20ई मैच द गाबा, ब्रिस्बेन में खेला जाएगा।

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20ई मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20ई मैच 8 नवंबर 2025 को दोपहर 13:45 (IST) बजे से शुरू होगा। इससे आधे घंटे पहले यानी 13:15 (IST) बजे टॉस होगा।

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवें टी20ई मैच को किस टीवी चैनल पर लाइव देख पाएंगे? 

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20आई सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा।

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवें टी20ई मैच की लाइव लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20आई सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

