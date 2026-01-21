IND vs NZ Live : न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत को दिया बल्लेबाजी का न्योता, हार्दिक-बुमराह की वापसी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज आज हो गया है। पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। टी20 विश्व कप 2026 (T20 World Cup 2026) की तैयारियों के लिए लिहाज से भारत के लिए यह सीरीज अहम है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।
नागपुर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज आज हो गया है। पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Vidarbha Cricket Association Stadium) में खेला जा रहा है। टी20 विश्व कप 2026 (T20 World Cup 2026) की तैयारियों के लिए लिहाज से भारत के लिए यह सीरीज अहम है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been asked to bat first in Nagpur.
Updates ▶️ https://t.co/ItzV352OVv#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/7iRUCUyYeQ
— BCCI (@BCCI) January 21, 2026
इस प्रकार है दोनों टीमों की प्लेइंग 11
भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।
न्यूजीलैंड: टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिश्चियन क्लार्क, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी।
न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। मेहमान टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर ने बताया कि आगामी विश्व कप की तैयारी के लिहाज से हमारे लिए यह एक शानदार शुरुआत है। तीन सीमर खेल रहे हैं। क्लार्क डेब्यू कर रहे हैं, जेमीसन और डफी भी खेल रहे हैं। वहीं, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि हम पहले बॉलिंग करना चाहते थे।’ उन्होंने बताया कि श्रेयस अय्यर, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे।
बुमराह-हार्दिक की वापसी
भारत के दो स्टार खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की इस सीरीज से मैदान पर वापसी होगी। व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए इन दोनों खिलाड़ियों को वनडे सीरीज से आराम दिया गया था, लेकिन अब ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। हार्दिक अपने कौशल से टी20 टीम में संतुलन लाते हैं और उनकी मौजूदगी का मतलब है कि टीम प्रबंधन एक अतिरिक्त विशेषज्ञ खिलाड़ी को खिलाने का जोखिम उठा सकता है। वरुण चक्रवर्ती टीम के तुरुप का इक्का होंगे, जिनके खिलाफ न्यूजीलैंड ने ज्यादा मैच नहीं खेले हैं। वरुण के सातवें से 15वें ओवर के बीच के चार ओवर अक्सर मैच का रुख पलट देते हैं और कुलदीप यादव की खराब फॉर्म को देखते हुए तमिलनाडु के इस खिलाड़ी को और भी बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी।
सूर्यकुमार के प्रदर्शन पर नजरें
तिलक वर्मा को खेलने का अधिक समय देने के लिए सूर्यकुमार ने बल्लेबाजी क्रम में खुद को तीसरे नंबर के बजाय चौथे नंबर पर खिसका दिया। सूर्यकुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके खराब प्रदर्शन का ड्रेसिंग रूम में असर पड़ सकता है और उन्हें अब हर हाल में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। सूर्यकुमार पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म में चल रहे हैं और विश्व कप से पहले पहले लय में वापसी करना चाहेंगे। सूर्यकुमार अगर पांच मैचों की टी20 सीरीज से फॉर्म में वापसी करने में सफल रहे तो भारत के लिए यह राहत की बात होगी।