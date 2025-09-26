IND vs PAK Final: भारत-पाकिस्तान के बीच अब तक खेले गए 5 फाइनल्स, जानें- किस टीम ने सबसे ज्यादा बार उठायी ट्रॉफी

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: पाकिस्तान ने गुरुवार को अपने आखिरी सुपर-4 मैच में बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। जिससे टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट टीमों की तस्वीरें भी साफ हो गयी हैं। दरअसल, भारत ने पहले ही फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। अब रविवार को ख़िताबी मुकाबला खेला जाएगा। इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह तीसरा मुकाबला होगा।
एशिया कप 2025 में भारत ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। इसके बाद सुपर-4 स्टेज में टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। अब फाइनल में भारत जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगा। वहीं, दोनों देशों के बीच तनाव का असर एक बार फिर मैच में देखने को मिल सकता है। जैसा कि ग्रुप स्टेज और सुपर-4 के मुकाबले में देखने को मिला था। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में जीत इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को कई बार मुश्किल में डाला है। पुराने रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच मल्टी नेशनल टूर्नामेंट के फाइनल खेले जा चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान ने 3 बार और भारत ने दो बार ट्रॉफी उठायी है। अब भारत रविवार को इसे बराबर करने मैदान में उतरेगा।
भारत-पाकिस्तान फाइनल्स के नतीजे
बेन्सन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ क्रिकेट 1985: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड- भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया
ऑस्ट्रेल-एशिया कप 1986: शारजाह- पाकिस्तान ने भारत को 1 विकेट से हराया
ऑस्ट्रेल-एशिया कप 1994: शारजाह- पाकिस्तान ने भारत को 39 रनों से हराया
टी20 विश्व कप 2007: जोहान्सबर्ग- भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया
चैंपियंस ट्रॉफी 2017: द ओवल- पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से हराया