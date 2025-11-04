IND vs PAK Match: राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां खेला जाएगा मैच

  1. हिन्दी समाचार
IND vs PAK Match: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर 2025 तक दोहा के वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में इंडिया ए को ओमान, यूएई और पाकिस्तान ए के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। यानी टीम इंडिया का सामना एक बार फिर अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होने वाला है। जिसको लेकर फैंस काफी उत्साहित होंगे।

पढ़ें :- Rising Stars Asia Cup 2025: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, जितेश शर्मा बनें कप्तान; वैभव सूर्यवंशी को भी मौका

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई ने मंगलवार को इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया है। जिसकी कमान विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को सौंपी गयी है। इस टीम में प्रियांश आर्य और वैभव सूर्यवंशी जैसे आईपीएल के उभरते खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है। नेहल वढेरा, धीर, सूर्यांश शेज, रमनदीप सिंह और आशुतोष शर्मा जैसे खिलाड़ी टीम के मध्यक्रम को काफी मजबूती और ताकत देते हैं। अभिषेक पोरेल टीम में शामिल दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं। आइये जानते हैं कि राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए मैच कब और कहां खेला जाएगा-

IND vs PAK: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए मैच कब खेला जाएगा?

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए मैच रविवार 16 नवंबर 2025 को खेला जाएगा।

IND vs PAK: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए मैच कहां खेला जाएगा?

पढ़ें :- IND vs PAK Playing XI: आज एशिया कप में फिर भारत और पाकिस्तान की होगी भिड़ंत, दोनों टीमों में बदलाव तय

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए मैच दोहा के वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs PAK: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए मैच कितने बजे शुरू होगा?

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए मैच भारतीय समयानुसार, रात 8:00 बजे (स्थानीय समयानुसार शाम 5:30 बजे) से शुरू होगा।

IND vs PAK: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए मैच को टीवी पर कहां देख पाएंगे?

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए मैच को भारतीय फैंस सोनी स्पोर्ट्स TEN 1 चैनल पर लाइव देख सकेंगे।

पढ़ें :- IND vs PAK Super Four: एशिया कप में एक बार फिर भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां खेला जाएगा मैच

IND vs PAK: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध होगी।

