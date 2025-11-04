Rising Stars Asia Cup 2025: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, जितेश शर्मा बनें कप्तान; वैभव सूर्यवंशी को भी मौका

Rising Stars Asia Cup 2025: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर 2025 तक दोहा के वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई ने इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया है। जिसकी कमान विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को सौंपी गयी है। इस टीम में प्रियांश आर्य और वैभव सूर्यवंशी जैसे आईपीएल के उभरते खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है। इंडिया ए को ओमान, यूएई और पाकिस्तान ए के साथ ग्रुप बी में रखा गया है।

बीसीसीआई ने मंगलवार (4 नवंबर) को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा- “सीनियर पुरुष चयन समिति ने कतर में होने वाले एशियाई क्रिकेट परिषद के राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत ए टीम का चयन कर लिया है। यह टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर 2025 तक दोहा के वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।”जितेश, जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके साथ आईपीएल 2025 के ब्रेकआउट ओपनर प्रियांश आर्य और वैभव सूर्यवंशी भी होंगे। नेहल वढेरा, धीर, सूर्यांश शेज, रमनदीप सिंह और आशुतोष शर्मा जैसे खिलाड़ी टीम के मध्यक्रम को काफी मजबूती और ताकत देते हैं। अभिषेक पोरेल टीम में शामिल दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया ए की टीम:

प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान) (डब्ल्यूके), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, विजय कुमार वैश्य, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा।

स्टैंड-बाय खिलाड़ी:

गुरनूर सिंह बराड़, कुमार कुशाग्र, तनुश कोटियन, समीर रिज़वी, शेख रशीद।

इंडिया ए के मैचों का शेड्यूल

1- शुक्रवार 14 नवंबर: इंडिया ए बनाम यूएई ग्रुप बी लीग

2- रविवार 16 नवंबर: इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए ग्रुप बी लीग

3- मंगलवार 18 नवंबर: इंडिया ए बनाम ओमान ग्रुप बी लीग

4- शुक्रवार 21 नवंबर: सेमीफाइनल -1

5- शुक्रवार 21 नवंबर: सेमीफाइनल -2

6- रविवार 23 नवंबर: फाइनल