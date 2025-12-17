IND vs SA 4th T20I Playing XI: चौथे टी20 के लिए भारतीय टीम में देखने को मिलेंगे दो बड़े बदलाव; इन प्लेयर्स का बाहर होना तय

  1. हिन्दी समाचार
IND vs SA 4th T20I Playing XI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20आई सीरीज का चौथा मैच बुधवार शाम लखनऊ में खेला जाना है। अगर भारत इस मैच को जीतता है, तो यह T20I सीरीज़ में उनकी लगातार 14वीं जीत होगी। साउथ अफ्रीका के हारने पर उनका रिकॉर्ड 29 मैचों में 19 हार का हो जाएगा। इस बीच, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव टीम की प्लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव कर सकते हैं-

पढ़ें :- Video-हार्दिक पांड्या के वीडियो पर उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का रिएक्शन,लिखा- "तुम्हारे जैसा कोई नहीं है राजा..."

दरअसल, अक्षर पटेल सीरीज़ से बाहर हो गए हैं, और उनकी जगह शाहबाज़ अहमद को टीम में शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता पर बीसीसीआई की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन शिवम दुबे ने कहा कि उन्हें ‘लगता है’ कि बुमराह चौथे T20I के लिए उपलब्ध हैं। पिछले मैच में कुलदीप यादव को एक स्पिन ऑप्शन के तौर पर मौका दिया गया था। अगर बुमराह वापस आते हैं तो हर्षित राणा का टीम से बाहर होना तय है। इसके अलावा, एक अतिरिक्त ऑल राउंडर के रूप में वाशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है।

ओस का दिखेगा असर

लखनऊ में बुधवार की शाम ठंडी और धुंध भरी रहने की उम्मीद है। मैच में ओस काफी जल्दी असर डाल सकती है। हालांकि, इस वेन्यू पर हाल के T20 मैचों में औसत स्कोर बने हैं, जिसमें तेज़ गेंदबाजों को शुरुआती मदद मिली है लेकिन स्पिनरों को ज़्यादा मदद नहीं मिली है। ऐसे में दोनों टीमें तेज गेंदबाजों पर ज्यादा निर्भर रह सकती हैं।

चौथे टी20आई में संभावित प्लेइंग XI

पढ़ें :- पहले टी20 मैच में सूर्या ब्रिगेड ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों से हराया, हार्दिक बैटिंग और बॉलिंग दोनों में चमके

भारत संभावित प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, हर्षित राणा/वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती

साउथ अफ्रीका संभावित प्लेइंग XI: क्विंटन डी कॉक, एडेन मार्कराम, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, ओटनील बार्टमैन

