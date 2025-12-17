IND vs SA 4th T20I: आज सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी भारतीय टीम; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

  1. हिन्दी समाचार
IND vs SA 4th T20I Live Streaming: आज (17 दिसंबर) शाम भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच लखनऊ में खेला जाना है। इस मैच को जीतकर भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम के पास सीरीज 2-2 से बराबर करने का मौका होगा। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आइये जानते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथा टी20आई मैच को कब, कहां और कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथा टी20आई मैच कब खेला जाएगा? 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथा टी20आई मैच बुधवार 17 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथा टी20आई मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथा टी20आई मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथे टी20आई मैच में कितने बजे टॉस होगा? 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथे टी20आई मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार शाम 06:30 बजे होगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथा टी20आई मैच कितने बजे शुरू होगा? 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथा टी20आई मैच भारतीय समयानुसार शाम 07:00 बजे से खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथे टी20आई मैच को किस टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20आई सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी? 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20आई सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

