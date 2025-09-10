IND vs UAE: आज होगा भारत और यूएई के बीच मुकाबला, जानिए कब और कहां खेला जाएगा ये मैच?

IND vs UAE: एशिया कप का आगाज हो गया है। बुधवार को भारतीय टीम एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ करेगी। भारतीय टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खिताब जीतने के लिए उतरेगी। शुरूआत में यूएई का खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच टी20 में अब तक सिर्फ एक बार भिड़ंत हुई है जिसमें भारतीय टीम जीत दर्ज करने में सफल रही थी।

एशिया कप में सबसे अहम मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले यूएई के खिलाफ होने वाला मैच एक तरह से अभ्यास मैच की तरह होगा। कमजोर मानी जाने वाली यह टीम भारतीय टीम प्रबंधन को इस बात का अंदाजा देगी कि टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए किस संयोजन के साथ मैदान में उतरना बेहतर होगा।

बताया जा रहा है कि, सितंबर में एशिया कप में होने वाले मुकाबले में काफी रोमांच देखने को मिल सकता है। दरअसल, दुबई इंटरनेशन स्टेडियम की पिच मार्च की तुलना में सितंबर के दौरान काफी हरी-भरी होगी। साथ ही, इसमें उछाल देखने को भी मिलेगा।

जानिए कब और कहां खेला जाएगा मैच?

. आज 10 सितंबर यानी बुधवार को खेला जाएगा।

. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

. आज रात आठ बजे से शुरू होगा मैच।

. आधा घंटा पहले यानी शाम 7.30 बजे होगा टॉस।