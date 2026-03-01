IND vs WI Live : आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होगी करो या मरो का मुकाबला, जीतने वाले को मिलेगा सेमी-फाइनल का टिकट

IND vs WI T20 WC Match : आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में ग्रुप-1 का बेहद अहम मैच खेला जाना है। जहां मेजबान भारत के सामने वेस्ट इंडीज की टीम होगी। ये एक करो या मरो का मैच होने वाला है, क्योंकि इस मैच में सेमी-फाइनल का टिकट दांव पर है। ऐसे में भारत और वेस्ट इंडीज की टीम हर हाल में जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख पाएंगे-

IND vs WI : भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच रविवार 01 मार्च 2026 को खेला जाएगा।

IND vs WI : भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा।

IND vs WI : भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 6.30 बजे होगा?

IND vs WI : भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7.00 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs WI : भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच को टीवी पर किस चैनल पर लाइव देख सकेंगे?

भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।

IND vs WI : भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।