  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs WI Live : आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होगी करो या मरो का मुकाबला, जीतने वाले को मिलेगा सेमी-फाइनल का टिकट

IND vs WI Live : आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होगी करो या मरो का मुकाबला, जीतने वाले को मिलेगा सेमी-फाइनल का टिकट

IND vs WI T20 WC Match : आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में ग्रुप-1 का बेहद अहम मैच खेला जाना है। जहां मेजबान भारत के सामने वेस्ट इंडीज की टीम होगी। ये एक करो या मरो का मैच होने वाला है, क्योंकि इस मैच में सेमी-फाइनल का टिकट दांव पर है। ऐसे में भारत और वेस्ट इंडीज की टीम हर हाल में जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख पाएंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs WI T20 WC Match : आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में ग्रुप-1 का बेहद अहम मैच खेला जाना है। जहां मेजबान भारत के सामने वेस्ट इंडीज की टीम होगी। ये एक करो या मरो का मैच होने वाला है, क्योंकि इस मैच में सेमी-फाइनल का टिकट दांव पर है। ऐसे में भारत और वेस्ट इंडीज की टीम हर हाल में जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख पाएंगे-

पढ़ें :- कप्तान सूर्या की गलती टीम इंडिया को पड़ ना जाए भारी! अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच बारिश में धुला तो समझो खेल खत्म

IND vs WI : भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच रविवार 01 मार्च 2026 को खेला जाएगा।

IND vs WI : भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा।

पढ़ें :- टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में कब और किससे भिड़ेगी? देखें- पूरा शेड्यूल

IND vs WI : भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 6.30 बजे होगा?

IND vs WI : भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7.00 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs WI : भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच को टीवी पर किस चैनल पर लाइव देख सकेंगे? 

पढ़ें :- Video: भारत-वेस्टइंडीज लाइव मैच में लड़की ने लड़के पर बरसाए थप्पड़; गला पकड़ा फिर... वीडियो वायरल

भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।

IND vs WI : भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी? 

भारत बनाम वेस्ट इंडीज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs WI Live : आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होगी करो या मरो का मुकाबला, जीतने वाले को मिलेगा सेमी-फाइनल का टिकट

IND vs WI Live : आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच...

Ranji Trophy Final Result : जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतकर रचा इतिहास

Ranji Trophy Final Result : जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का...

IND vs WI Preview : टी20 वर्ल्ड कप में भारत पर अब तक भारी पड़ा है वेस्ट इंडीज! 2016 के सेमी-फाइनल में दी थी मात

IND vs WI Preview : टी20 वर्ल्ड कप में भारत पर अब...

कप्तान सूर्या की गलती टीम इंडिया को पड़ ना जाए भारी! अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच बारिश में धुला तो समझो खेल खत्म

कप्तान सूर्या की गलती टीम इंडिया को पड़ ना जाए भारी! अगर...

ENG vs NZ : आज पाकिस्तान की किस्मत होगी अंग्रेजों के हाथों में, न्यूजीलैंड की हार की दुआएं मांगेगा पड़ोसी मुल्क

ENG vs NZ : आज पाकिस्तान की किस्मत होगी अंग्रेजों के हाथों...

BCCI चीफ मिथुन मन्हास और राजीव शुक्ला ने रिंकू सिंह के पिता के निधन पर जताया दुख

BCCI चीफ मिथुन मन्हास और राजीव शुक्ला ने रिंकू सिंह के पिता...