भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 168 रनों का लक्ष्य; गिल ने बनाए सबसे ज्यादा 46 रन

AUS vs IND 4th T20I Live: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टी20आई मैचों की सीरीज का चौथा मैच क्वींसलैंड में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जिसके बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 167 रन बनाए हैं। इस पारी में शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 46 रन का योगदान दिया। वहीं, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 168 रन बनाने हैं।

आखिरी छह ओवरों में सिर्फ़ 46 रन बने क्योंकि पारी के आखिरी तीसरे हिस्से में भारत अपनी लय खो बैठा। ऐसी पिच पर जहाँ गेंद टिकी हुई थी और उछाल थोड़ा अस्थिर था, एलिस की अगुवाई में ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ों ने अपनी विविधता का बखूबी इस्तेमाल करते हुए मैच को वापस अपने पक्ष में कर लिया। इस दौरान भारत के कई बल्लेबाज़ों को अपनी टाइमिंग पर दिक्कत हुई, खासकर अभिषेक शर्मा को जो शीर्ष क्रम में थे। उनके सलामी जोड़ीदार शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन गेंद पुरानी होने के बाद उन्हें रन गति बढ़ाने में दिक्कत हुई। फिर भी, भारत छह ओवर बाकी रहते 121/2 के स्कोर पर अच्छी स्थिति में था। इसके बाद भारत ने ढेर सारे विकेट गंवा दिए और एलिस एंड कंपनी ने अच्छी पारी खेली।