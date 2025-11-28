India Squad For U19 Asia Cup: एसीसी मेन्स U19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान; आयुष म्हात्रे को मिली कमान

India Squad For U19 Asia Cup: एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 12 दिसंबर से दुबई में खेला जाना है। इस टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने भारत की अंडर-19 टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम की कप्तानी आयुष म्हात्रे को सौंपी गयी है, जबकि विहान मल्होत्रा को उपकप्तान बनाया गया है।

बीसीसीआई की ओर से घोषित की गयी अंडर-19 भारतीय टीम में कप्तान म्हात्रे और उपकप्तान मल्होत्रा के अलावा, 13 खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। टीम के सलामी बल्लेबाज के तौर पर वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। अभिज्ञान कुंडू और हरवंश सिंह विकेटकीपर बल्लेबाज़ होंगे। वहीं, स्टैंडबाय खिलाड़ी के रूप में राहुल कुमार, हेमचूडेशन जे, बी.के. किशोर और आदित्य रावत को रखा गया है।

एशिया कप के लिए भारत की अंडर-19 टीम

आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेट कीपर), हरवंश सिंह (विकेट कीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह*, उद्धव मोहन, एरॉन जॉर्ज।

भारत की अंडर-19 टीम के मैच

शुक्रवार 12 दिसंबर- पहला वन-डे: भारत अंडर-19 बनाम क्वालिफायर-1, आईसीसी एकेडमी

रविवार 14 दिसंबर- दूसरा वन-डे : भारत अंडर-19 बनाम पाकिस्तान, आईसीसी एकेडमी

मंगलवार 16 दिसंबर- तीसरा वन-डे: भारत अंडर-19 बनाम क्वालिफायर 3, द सेवन्स

शुक्रवार 19 दिसंबर- पहला सेमी-फ़ाइनल: A1 बनाम B2, आईसीसी एकेडमी

शुक्रवार 19 दिसंबर- दूसरा सेमी-फ़ाइनल: B1 बनाम A2, द सेवन्स

रविवार 21 दिसंबर- फ़ाइनल TBC