India vs Oman: आज ओमान को सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

India vs Oman, Asia Cup Rising Stars 2025: एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट में आज जितेश शर्मा की अगुवाई वाली इंडिया ए की भिड़ंत ओमान से होने वाली है। पिछले मैच पाकिस्तान ए के खिलाफ 8 विकेट से मिली हार के बाद टीम इंडिया के यह मैच जीतना बेहद जरूरी है। तभी टीम सेमी-फाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाएगी। आइये जानते हैं कि इंडिया ए बनाम ओमान, ग्रुप बी का मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

IND vs OMA: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम ओमान मैच कब खेला जाएगा?

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम ओमान मैच मंगलवार 18 नवंबर 2025 को खेला जाएगा।

IND vs OMA: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम ओमान मैच कहां खेला जाएगा?

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम ओमान मैच दोहा के वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs OMA: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम ओमान मैच कितने बजे शुरू होगा?

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम ओमान मैच भारतीय समयानुसार, रात 8:00 बजे (स्थानीय समयानुसार शाम 5:30 बजे) से शुरू होगा।

IND vs OMA: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम ओमान मैच को टीवी पर कहां देख पाएंगे?

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम ओमान मैच को भारतीय फैंस सोनी स्पोर्ट्स TEN 1 चैनल पर लाइव देख सकेंगे।

IND vs OMA: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम ओमान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम ओमान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध होगी।

