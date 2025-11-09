US और जॉर्जिया में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को हाथ लगी बड़ी सफलता, दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को धर-दबोचा

New Delhi: भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और हरियाणा पुलिस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। अमेरिका और जॉर्जिया में दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गिरफ्तार किया गया है, विदेश धरती पर चलाये गए ऑपरेशन में मोस्ट वांटेड अपराधी वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से हिरासत में लिया गया है, जबकि भानु राणा को अमेरिका में पकड़ा गया है। ये दोनों गैंगस्टर के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में कई संगीन आरोपों में मामले दर्ज हैं।

जानकारी के अनुसार, जॉर्जिया से हिरासत में लिए गए हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग को भारत लाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। गर्ग को बहुत जल्द जॉर्जिया से भारत प्रत्यर्पित कराने की प्रक्रिया चल रही है और हरियाणा एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम उसे भारत लाने के लिए जॉर्जिया पहुंच चुकी है। गर्ग कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के गैंग से जुड़ा हुआ है। वह भारत से भागकर लंबे समय तक विदेश में सक्रिय रहा है।

दूसरी तरफ, अमेरिका में हिरासत में लिए गए हरियाणा के ही कुख्यात गैंगस्टर भानु राणा को जल्द भारत डिपोर्ट किए जाने की उम्मीद है। उसका पकड़ा जाना भारत की ओर से दिए गए इनपुट और इंटरनेशनल ऑपरेशन का हिस्सा हैं। राणा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। उसका नेटवर्क हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक फैला था। पंजाब में हुए एक ग्रेनेड हमले की जांच में उसका नाम सामने आया था। राणा के खिलाफ कई गंभीर केस दर्ज हैं।