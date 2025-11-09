  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. US और जॉर्जिया में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को हाथ लगी बड़ी सफलता, दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को धर-दबोचा

US और जॉर्जिया में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को हाथ लगी बड़ी सफलता, दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को धर-दबोचा

New Delhi: भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और हरियाणा पुलिस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। अमेरिका और जॉर्जिया में दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गिरफ्तार किया गया है, विदेश धरती पर चलाये गए ऑपरेशन में मोस्ट वांटेड अपराधी वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से हिरासत में लिया गया है, जबकि भानु राणा को अमेरिका में पकड़ा गया है। ये दोनों गैंगस्टर के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में कई संगीन आरोपों में मामले दर्ज हैं। 

By Abhimanyu 
Updated Date

New Delhi: भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और हरियाणा पुलिस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। अमेरिका और जॉर्जिया में दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गिरफ्तार किया गया है, विदेश धरती पर चलाये गए ऑपरेशन में मोस्ट वांटेड अपराधी वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से हिरासत में लिया गया है, जबकि भानु राणा को अमेरिका में पकड़ा गया है। ये दोनों गैंगस्टर के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में कई संगीन आरोपों में मामले दर्ज हैं।

पढ़ें :- “व्यवस्था” सच में टाइट थी और ये साफ है कि EC और BJP ने मिल कर हरियाणा का चुनाव चुराया...राहुल गांधी ने साधा निशाना

जानकारी के अनुसार, जॉर्जिया से हिरासत में लिए गए हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग को भारत लाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। गर्ग को बहुत जल्द जॉर्जिया से भारत प्रत्यर्पित कराने की प्रक्रिया चल रही है और हरियाणा एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम उसे भारत लाने के लिए जॉर्जिया पहुंच चुकी है। गर्ग कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के गैंग से जुड़ा हुआ है। वह भारत से भागकर लंबे समय तक विदेश में सक्रिय रहा है।

दूसरी तरफ, अमेरिका में हिरासत में लिए गए हरियाणा के ही कुख्यात गैंगस्टर भानु राणा को जल्द भारत डिपोर्ट किए जाने की उम्मीद है। उसका पकड़ा जाना भारत की ओर से दिए गए इनपुट और इंटरनेशनल ऑपरेशन का हिस्सा हैं। राणा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। उसका नेटवर्क हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक फैला था। पंजाब में हुए एक ग्रेनेड हमले की जांच में उसका नाम सामने आया था। राणा के खिलाफ कई गंभीर केस दर्ज हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

US और जॉर्जिया में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को हाथ लगी बड़ी सफलता, दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को धर-दबोचा

US और जॉर्जिया में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को हाथ लगी बड़ी सफलता,...

Saudi airport ai checking system : सऊदी में एयरपोर्ट पर AI तकनीक से चेकिंग, स्मार्ट कैमरों से आसान हो जाएगा इमिग्रेशन

Saudi airport ai checking system : सऊदी में एयरपोर्ट पर AI तकनीक...

पांच भारतीयों को किडनैप करके ले गए आतंकी, इस्लामिक देश में जिहादियों का आतंक चरम पर

पांच भारतीयों को किडनैप करके ले गए आतंकी, इस्लामिक देश में जिहादियों...

Indonesia Mosque Blasts : इंडोनेशिया मस्जिद में सीरियल ब्लास्ट में 54 लोग घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Indonesia Mosque Blasts : इंडोनेशिया मस्जिद में सीरियल ब्लास्ट में 54 लोग...

ईरानी बहू ने सास और सास ने बहू पर लगाये गंभीर आरोप, ईरानी बहू ने पुलिस से मांगी सुरक्षा, पुलिस ने दिया आश्वासन

ईरानी बहू ने सास और सास ने बहू पर लगाये गंभीर आरोप,...

'दुष्ट महिला से मुक्ति मिल गई', किस राजनेता के संन्यास पर ट्रंप ने कहा ऐसा

'दुष्ट महिला से मुक्ति मिल गई', किस राजनेता के संन्यास पर ट्रंप...