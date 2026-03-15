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Lava Bold 2 5G :  भारत में लावा बोल्ड 2 5जी हुआ लॉन्च ,  जानें कीमत और फीचर्स

भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड लावा ने भारत में अपना नवीनतम बजट 5जी स्मार्टफोन, लावा बोल्ड 2 5जी लॉन्च किया है। यह डिवाइस लावा बोल्ड 5जी का उत्तराधिकारी है, जिसे अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया था।

By अनूप कुमार 
Updated Date

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