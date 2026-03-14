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MediaTek Dimensity 7060 SoC और 50MP Sony AI रियर कैमरा के साथ Lava Bold 2 5G भारत में लॉन्च, चेक करें स्पेक्स और कीमत

Lava Bold 2 5G launched in India : स्मार्टफोन ब्रांड लावा ने आज भारतीय बाज़ार में अपना बिल्कुल नया Lava Bold 2 5G स्मार्टफोन आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। नया डिवाइस MediaTek Dimensity 7060 SoC और 50MP Sony AI रियर कैमरा के साथ आता है। यह डिवाइस दो कलर और एक स्टोरेज वेरिएंट में ही उपलब्ध है।

By Abhimanyu 
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Lava Bold 2 5G launched in India : स्मार्टफोन ब्रांड लावा ने आज भारतीय बाज़ार में अपना बिल्कुल नया Lava Bold 2 5G स्मार्टफोन आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। नया डिवाइस MediaTek Dimensity 7060 SoC और 50MP Sony AI रियर कैमरा के साथ आता है। यह डिवाइस दो कलर और एक स्टोरेज वेरिएंट में ही उपलब्ध है।

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इस स्मार्टफ़ोन में 6.67-इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो FHD+ स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ़्रेश रेट देता है। यह MediaTek Dimensity 7060 SoC (2.6GHz पर क्लॉक किया गया) से पावर्ड है और 500,000+ AnTuTu स्कोर के साथ आता है। यह चिपसेट LPDDR5 RAM और UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। यह डिवाइस Android 15 OS पर चलता है, और कंपनी ने इसमें कोई ब्लोटवेयर और कोई विज्ञापन न होने का वादा किया है।

Lava Bold 2 5G में 5000 mAh की बैटरी है और यह 33W फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें 50MP Sony AI रियर कैमरा और 8MP सेल्फ़ी कैमरा है। यह स्मार्टफ़ोन 7.55mm की स्लीक बॉडी के साथ आता है। अन्य फ़ीचर्स में 6GB वर्चुअल RAM, इन-डिस्प्ले फ़िंगरप्रिंट सेंसर, फ़ेस अनलॉक, Type-C USB और मुफ़्त होम सर्विस शामिल हैं।

नया लावा स्मार्टफोन Feather White और Midnight Black रंगों में आता है। इसके एक मात्र वेरिएंट (6/128GB) की कीमत 12,999 रुपये (बैंक ऑफर्स के साथ) है। इसकी आधिकारिक बिक्री 19 मार्च को दोपहर 12 बजे Amazon पर शुरू होगी।

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